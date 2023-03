Gabriel Costa es uno de los jugadores que más se extrañan en Colo Colo en este 2023. Pese a al andar irregular del peruano por el Monumental, siempre sacaba del sombrero alguna jugada especial que marcaba el trámite del partido, algo que por ahora no logra encontrar el equipo de Gustavo Quinteros.

Lamentablemente este sentimiento de extrañar no es recíproco, ya que Gabi está feliz de la vida a sus 32 años de regreso en el fútbol peruano defendiendo la camiseta de Alianza Lima, club en donde está por segunda vez tras una primera etapa entre 2014 y 2015.

Así por lo menos lo dejó en claro el atacante en charla con Gol Perú, donde afirmó que “volver no estaba planificado, pero siempre tuve la ilusión de regresas a Perú, se me dio antes, mejor porque me toca en un momento bueno”.

“Fue una buena decisión. No fue una decisión complicada porque fue con la gente más cercana que tengo, con mi señora e hijos. En este caso, salió bueno y lo estamos disfrutando un montón”, agregó Costa.

Para finalizar analizó un posible duelo con Colo Colo en la Copa Libertadores 2023, concluyendo que “en verdad pueden pasar muchas cosas, hoy podemos poner un montón de nombres pero estoy seguro que estaremos preparados para enfrentar a cualquier equipo”.

Gabriel Costa jugó 121 partidos en sus cuatro años en Colo Colo, donde anotó 34 goles y entregó 21 asistencias, ganando en el proceso dos Copas Chile, una Supercopa y un Campeonato Nacional.