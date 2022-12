Gustavo Quinteros manifestó que a la dirigencia del Cacique les solicitó una sandía calada y no una apuesta para reemplazar a Gabriel Costa. Por eso prefiere tomarse con calma su llegada, aunque advierte que el club debe hacer un esfuerzo económico y no buscar préstamos por un año.

Gustavo Quinteros arribó a Chile para comandar la pretemporada de Colo Colo. Serán pocos días los que estará en el Monumental antes de viajar el 2 de enero a Argentina, donde se realizará la labor de manera más intensa de cara a los desafíos del próximo año.

Para eso el Cacique necesita reforzarse. Hasta el momento cuenta con Fernando De Paul, Matía Moya, Ramiro González y Erick Wiemberg. Ningún nombre rutilante hasta el momento, por lo que el entrenador de los albos espera que la dirigencia logre concretar un fichaje importante lo antes posible.

El mayor foco está puesto en el reemplazante de Gabriel Costa, luego de que se fuera a Alianza Lima y liberara un cupo de extranjero que el Cacique espera llenar con un jugador de corte ofensivo.

El estratega de los albos manifestó que la idea del club "no es traer un jugador que no sea importante durante toda la temporada", por lo que el objetivo es "traer un jugador igual o mejor que Costa".

Asegura que el nivel del uruguayo-peruano lo tenía muy contento, por lo que encontrar su reemplazante es una tarea compleja, pues piensa que hay que comprar el pase. "No es fácil traer un jugador de ese nivel que pueda venir a préstamo por una temporada", comentó.

Apurado eso sí no se mostró. "Todavía tenemos tiempo para conseguir ese jugador extranjero que pueda reemplazar a Costa, queremos un jugador que marque diferencia y sea importante para el equipo".

Además indica que constantemente conversa con la gerencia deportiva. "Estoy todos los días en contacto con Daniel Morón, cada jugador que nos ofrecen lo analizamos. Tiene que ser un jugador de experiencia en Copa Libertadores, que venga, se ponga la camiseta y no le pese", confesó.

Finalmente Quinteros comentó que "la idea siempre fue agregar un jugador por línea y reemplazar a los que se van. Si no, no vas a tener un equipo más competitivo", aunque no quiere entrar en temas de dinero: "En las negociaciones económicas no me meto, entreno a los jugadores que están a disposición".