Finalmente Fernando Ortiz será el flamante nuevo entrenador de Colo Colo. El DT argentino de 47 años se quedará con el cargo luego que el directorio de Blanco y Negro aprobara su contratación para reemplazar de manera definitiva a Jorge Almirón.

La tarea del trasandino no será para nada fácil, ya que llega al Estadio Monumental más que nada para tratar de salvar los muebles en una temporada para el olvido. Los albos apenas están en la zona media del torneo y por ahora no están clasificando a ninguna copa internacional del 2026.

Además, la movida de la dirigencia alba es muy arriesgada, ya que hablamos de un DT que nunca ha sido campeón en su carrera. Y ojo, que en México dirigió a grandes equipos como el América y el Monterrey.

Todo este panorama se vuelve todavía más complejo si ponemos sobre la mesa el durísimo debut que tendrá Ortiz en la banca del Cacique: nada más ni nada menos que un Superclásico ante la U con un trofeo oficial en juego.

El duro debut que se le viene a Fernando Ortiz de Colo Colo

De acuerdo a la ratificado por la ANFP en su programación, Fernando Ortiz debutará ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Se supone que en ese fin de semana los albos debían jugar ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental. No obstante, las ansías de la ANFP por jugar de una buena vez el trofeo de campeones hizo que se utilizarán esos días para tan importante encuentro.

Fernando Ortiz puede ganar su primer título como DT en su debut en la banca de Colo Colo. | Foto: Getty Images.

De esta manera, el argentino de 47 años tiene un verdadero salvavida de plomo en su primer partido con Colo Colo. Si gana será ante el clásico rival y sumará su primer trofeo a su palmares, pero si pierde, ya estaríamos hablando de un ciclo que comenzará con todo en contra.

La carrera de Fernando Ortiz como DT

Desde que colgó los botines en el 2014 el argentino ha dirigido al Sol de América en dos oportunidades, Sportivo Luqueño, América, Monterrey y Santos Laguna. En este último club apenas logró dos victorias en 17 compromisos, lo que instala un montón de dudas en las huestes albas por su llegada.

