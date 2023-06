Carlos Palacios fue el volante ofensivo ante el Deportivo Pereira. Y otra vez la falta de gol se hizo presente en Colo Colo. Los albos no pudieron vulnerar al cuadro colombiano y se despidieron de la Copa Libertadores con un 0-0 en el estadio Monumental.

El “7” del Cacique terminó con una sensación positiva pese al nuevo fracaso internacional que tuvo el Eterno Campeón en el sexto partido del Grupo F. “Creo que hicimos un buen partido. Prácticamente ellos no llegaron al arco, no tuvieron chances. Vinieron a replegarse. Metieron una línea de seis atrás que era difícil de entrar”, fue el análisis de la Joya sobre el cuadro colombiano.

“Aun así tuvimos nuestras chances, no las supimos aprovechar y nos está pasando la cuenta. Nos está faltando el finiquito. Es trabajo, dedicación. Estar ahí, en equipo. Creo que somos todos culpables de no poder definir la jugada”, aseguró Palacios. Luego de la paridad sin goles ante los cafetaleros, Gustavo Quinteros enumeró algunas ocasiones que el equipo desperdició durante estos seis encuentros.

Carlos Palacios opina sobre la falta de gol: ” A veces el culpable es el que define y otras, el que no deja en buena posición”

Carlos Palacios tiene una visión particular respecto de la falta de gol que afectó a los albos durante la fase grupal de la Copa Libertadores: sólo anotaron tres tantos. Y dos de ellos fueron de penal. Uno de esos lanzamientos desde los doce pasos terminó en una conquista del “7”.

“A veces el que define es el culpable. Y a veces el que no deja en buena posición al compañero. Seguiremos trabajando. Queda otra oportunidad en la Copa Sudamericana, iremos a luchar ahí. Creo que hicimos un buen partido y se define por no convertir un gol de local”, aseguró el volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de Unión Española.

Hubo más palabras de Palacios, quien jugó los 90′ ante Deportivo Pereira. “Venimos sintiéndonos bien como equipo, mejorando mucho. Contra Cali nos convirtieron un par de goles con errores del equipo completo. No presionamos bien ni tomamos marcas. Pero también hicimos cinco goles. Ahora no pudimos convertir uno, el otro día hicimos cinco. Tenemos esos altibajos que debemos mejorar, pero nos vamos sintiendo bien como equipo. Servirá mucho para todo lo que viene”, sentenció.

La Joya Palacios deja una sugerencia para el fútbol chileno: terminar con los recesos

Además de todo eso, Carlos Palacios también tocó el punto del calendario. El fútbol chileno vivió un receso importante de casi dos meses y, para colmo, los temporales de la zona centro sur suspendieron varios partidos de la Copa Chile cuando se iba a reanudar la actividad.

Llegar a un duelo decisivo sin mucha continuidad es un punto en contra, según el ex Vasco da Gama. De hecho se acordó su estadía en el cuadro carioca para dejarle una sugerencia al balompié nacional.

“Creo que lo conversé en el camarín. Me tocó jugar en Brasil y no dejabas de jugar en todo el año. Mantenías ritmo competitivo, el equipo tenía rodaje solo. Creo que igual es un punto a trabajar. El otro día nos suspendieron un partido por un corte de agua que no se dio, podríamos haber llegado con más rodaje. Debería trabajarse en el fútbol chileno, le ayudará mucho si se mejora“, cerró el ex Inter de Porto Alegre.