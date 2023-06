Quinteros explica por qué se la juega por Carlos Palacios en la gran final de Colo Colo ante Pereira: "Gil no está para jugar 90 minutos"

Gustavo Quinteros sacó cuentas alegres: recuperó a tres futbolistas castigados. Uno fue Carlos Palacios. quien cumplió dos fechas de suspensión en Colo Colo. Y podrá estar en la sexta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El Cacique tendrá una gran final ante Deportivo Pereira para seguir adelante en el torneo de clubes más importante de América.

El DT de los albos, Gustavo Quinteros, se inclinó por la Joya en lugar de Leonardo Gil para este trascendental duelo ante el cuadro colombiano. “Gil venía jugando en esa posición. Lo hizo bien. Pero tuvo una lesión y nos parece que todavía no está para jugar 90′ al 100 por ciento en un partido tan intenso”, reconoció el santafesino.

La alusión del ex adiestrador de Universidad Católica es a la rotura fibrilar que el Colorado sufrió en la victoria ante Audax Italiano. Esa lesión muscular le significó estar fuera durante 21 días. De todas maneras, el “5” jugó 20′ ante Monagas en Venezuela y fue titular en la visita a La Bombonera.

“Todavía no decidí si va a estar de inicio o en el segundo tiempo. Pero sí quiero buscar un jugador que esté al 100 por 100 para 90 minutos. Y si Palacios puede jugar en otra posición con Gil, sea de inicio o no, será para entregar el máximo por el equipo”, aclaró también el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

Quinteros admite a Palacios con ventaja para estar de inicio en el Colo Colo vs. Pereira: “Por ahora le damos prioridad”

En ese mismo contexto, Gustavo Quinteros dio a entender que finalmente será Carlos Palacios el escogido para comenzar el duelo ante el Deportivo Pereira. “Creo que, por esa lesión que tuvo, a Leonardo le va a costar estar bien durante 90 minutos”, lanzó el entrenador.

Cómo no. Desde que asumió la dirección técnica alba que mantiene ese discurso. “Por eso en los entrenamientos probamos a los dos juntos y, dentro de esa opción, por ahora le damos prioridad a Palacios”, reveló el otrora defensor central mundialista en Estados Unidos 1994. ¿Cómo le resultará? Desde este jueves 29 de junio a las 18 horas se comenzará a saber.