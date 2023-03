La Copa Libertadores celebrará el sorteo de la fase de grupos de la edición 2023. Colo Colo y Ñublense serán los representantes nacionales en el torneo, por lo cual están atentos a los bombos y posibles rivales que podrían encarar en la competición de clubes más importante del continente.

¿Cuáles son los bombos de la Copa Libertadores 2023?

Bombo 1: Flamengo (BRA), River Plate (ARG), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Athletico Paranaense (BRA), Independiente del Valle (ECU) y Olimpia (PAR).

Bombo 2: Libertad (PAR), Atlético Nacional (COL), Internacional (BRA), Barcelona (ECU), Racing (ARG), Corinthians (BRA), Colo Colo (CHI) y Fluminense (BRA).

Bombo 3: Bolivar (BOL), The Strongest (BOL), Melgar (PER), Alianza Lima (PER), Argentinos Juniors (ARG), Metropolitanos (VEN), Aucas (ECU) y Monagas (VEN).

Bombo 4: Liverpool (URU), Deportivo Pereira (COL), Ñublense (CHI), Patronato (ARG), Independiente de Medellín (COL), Atlético Mineiro (BRA), Cerro Porteño (PAR) y Sporting Cristal (PER).

¿Quiénes pueden ser los rivales de Colo Colo y Ñublense?

En el sorteo de la Copa Libertadores, los únicos equipos a los que no se enfrentará es a los del mismo bombo, todos los demás son opciones para ser rivales. Por ejemplo, Colo Colo no enfrentará en las zonas a Atlético Nacional, Racing o Corinthians, entre otros. En el caso de Ñublense, no se cruzará con Atlético Mineiro o Cerro Porteño.

Los Albos quedaron con una deuda en el 2022 a nivel internacional, ya que en la Libertadores no pudieron plasmar el gran rendimiento que tuvieron en el Campeonato Nacional y quedaron eliminados en la fase de grupos con 7 puntos, luego de caer ante River Plate y Fortaleza de Brasil.

Para Ñublenseserá su primera aventura en el torneo de clubes más importante del continente. En el 2023 no han arrancado de buena manera, por lo que será todo un desafío el poder enfrentar a poderosos equipos internacionales. La fase de grupos comienza el martes 4 de abril.