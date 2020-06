Patricio Yáñez se sincera: “Ante Universitario me hacen un penal que no fue, con VAR no lo cobran y nos íbamos a penales”

Este 5 de junio es un día muy especial para todos los hinchas de Colo Colo y el fútbol chileno, porque se conmemoran 29 años del título de la Copa Libertadores de 1991, única versión del certamen que un club nacional levantó ese trofeo.

En ese sentido, Patricio Yáñez, parte del plantel del Cacique campeón, se sinceró en Deportes en Agricultura y mencionó que el partido de vuelta de los octavos de final de la copa ante Universitario le hicieron un penal que no fue. El encuentro terminó 2-1 a favor del Popular (global 2-1).

“Fue tremenda esa llave, porque estaba en la mente el partido del año anterior (eliminados por penales ante Vasco da Gama). Fue el encuentro que peor jugamos, dentro del nivel que tenía Colo Colo, y me hacen un penal que no fue, lo debo reconocer, si hay VAR no se hubiese sancionado, lo que significaba irse a penales”, confesó.

Por varios ex compañeros Patricio Yáñez fue el mejor jugador de Colo Colo en la campaña de la Libertadores 91'.

Además, al ser consultado sobre el tema si otro equipo chileno saldrá campeón del certamen más importante del continente, fue categórico: “por el momento, no. En un futuro inmediato, no. En un mediano plazo, creo no. Esto por cómo están organizados estructuralmente los clubes”.

“Este equipo (Colo Colo 91’) se consolidó y un gran mérito de ello es para Arturo Salah, que hizo algunas incrustaciones para ese año, considerando que ya tenían una base muy armada, muy formada y que venían del año anterior con una decepción tremenda en el Estadio Nacional con Vasco da Gama, que tenían abrochado el partido, pero que lo terminan perdiendo por penales”, agregó.

“Por eso, me parece que ese es un elemento para considerar, todo ese trabajo de continuidad de proyecto nos permitió ganar la Libertadores, además con la llegada de un técnico distinto, diferente como Mirko Jozic ayudó a sacar un brillo, un lustre a este grupo de jugadores”, dijo.

Estas palabras se suman a los dichos por Eduardo Vilches y Gabriel Mendoza, quienes también conformaron ese plantel campeón y que en el mismo medio señalaron que es muy complejo que otro club chileno vuelva a consagrase campeón de la Copa Libertadores.