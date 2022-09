En una semana que ha estado marcada por el mal comportamiento de los hinchas, Colo Colo también sufrió. Miles de aficionados del Cacique llegaron hasta el Estadio Monumental para realizar otro tradicional arengazo, el que pudo terminar en una gran tragedia.

Algunos de los hinchas que llegaron hasta a la tribuna Cordillera del estadio se subieron al techo del sector, colgándose de los diversos carteles publicitarios. Pero la estructura cedió y con ella varios aficionados cayeron.

Los hechos ocurrieron cuando parte del plantel estaba en la cancha saludando a la hinchada. Tras eso, desde la sala de prensa, Maximiliano Falcón lamentó lo sucedido y mostró su enojo por el comportamiento que derivó en el accidente.

"Cuando entré a la cancha, no me di cuenta de lo que pasó. Cuando subimos se comentó que había pasado algo. Primero, espero que estén bien. Segundo, lo he dicho reiteradas veces, hemos hecho campañas, también jugadores de otros clubes: insitir en que la gente se comporte", dijo.

"En lo personal, me enoja un poco porque estar insistiendo en que la gente no haga eso y que se porte bien es cansador", lamentó el Peluca.

"Primero es por ellos y después por nosotros, porque nosotros necesitamos que estén en todos los partidos. Espero que no ocurra más", sentenció.