Marcelo Barticciotto quiere que Bruno se ponga la camiseta alba: "Me encantaría verlo algún día jugar en Colo Colo, sería un sueño"

Bruno Barticciotto es uno de los nombres que Colo Colo tiene anotado en su lista de deseos del 2023. El delantero, que hizo sus inferiores en Universidad Católica, es una de las armas del actual Palestino, el que se encuentra firme en el cuerto lugar del Campeonato Nacional.

"Todo es posible, en esto uno nunca puede desconocer nada”, manifestó en su momento el gerente deportivo del Cacique, Daniel Morón. Y así encendió las ilusiones de aquellos que anhelan ver a otro Barticciotto con la camiseta alba.

Pero es su padre, Marcelo, el que más deseos tiene de verlo en el Estadio Monumental. En diálogo con Dale Albo, el ídolo del Cacique aseguró que "sería un sueño" si Bruno llegara a Colo Colo, aunque asegura que no le mete presión.

“Me encantaría verlo algún día jugar en Colo Colo, me encantaría. Sería un sueño para mí. Si se tiene que dar, se dará. No hay que forzarlo tampoco, porque tiene que hacer su carrera con mucho profesionalismo”, manifestó.

Barti admitió ser el seguidor más fiel de la carrera de su hijo. Y también el que más sufre. “Lo vivo con cero disfrute, para qué voy a mentir. Sufro mucho los partidos de mi hijo. Quiero que le vaya bien, porque es lo que ha soñado siempre", reveló.

"Él lo disfruta y trato de no meterme mucho, quiero dejarlo ser y que las cosas lleguen a su debido tiempo. Ojalá que en algún momento empiece a disfrutar viendo sus partidos, porque la verdad que sufro sus partidos como un condenado”, añadió.