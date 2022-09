Universidad de Chile y Palestino se roban todas las miradas en el cierre de la fecha 25 del Campeonato Nacional 2022, ya que el Estadio Municipal de La Cisterna es el escenario donde los azules juegan una nueva "final" para evitar caer, por cuarto año consecutivo, en el temido descenso. Un partido que tiene a Marcelo Barticciotto mirando atento en la tribuna.

El ídolo de Colo Colo llegó hasta el recinto donde ejerce su localía el cuadro árabe para ver a su hijo, Bruno Barticciotto, enfrentar al archirrival de los albos, y Gustavo Costas decidió ponerlo como titular. Así, "el 7 del pueblo" conversó en exclusiva con RedGol desde la galería para anticipar el cruce.

De entrada, el exdelantero del Cacique apunta que vive con bastante tensión los encuentros en los que a su retoño le toca ver acción, pero advierte que en esta pasada "no pasa por el rival, pasa por mi hijo. Lo vivo con mucho nervio, sufro mucho, quiero que le vaya bien, y uno sufre más por un hijo que por uno mismo".

"Yo ahora me pongo a pensar en lo que debió haber sentido mi viejo cuando yo jugaba. Sufro los partidos más que disfrutarlos", añade.

Tras eso, Barticciotto padre advierte que ve a su hijo con mucha más cautela que antes, y anticipa que sobre sus desempeños en cancha "ya no me meto. Si no me pregunta nada no le digo nada".

Sobre su orgullo de ver a Bruno luciendo la camiseta de la selección chilena, y la responsabilidad que eso conlleva, el comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa señala que "él tiene que entender también que lamentablemente eso tiene un peso extra que no lo tienen los demás, y a veces es duro".

"Cuando juega mal es porque es hijo mío y cuando juega bien es por mérito propio, entonces al final tiene que convivir con eso. Bueno, está empezando su carrera, esto es lo que siempre soñó, lo está disfrutando y ojalá que lo siga haciendo".

Finalmente, fue consultado sobre si siente que le trae suerte a su retoño con ir a verlo. "No cábala, pero siempre lo vengo a ver, yo estoy a muerte con él".