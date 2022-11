Mago Valdivia le da sin filtro al Betis tras la paliza de Colo Colo: "No marca, vino a pasear"

Colo Colo aplastó sin contemplaciones al Betis de Manuel Pellegrini. Con una actuación deslumbrante de Juan Martín Lucero, el Cacique venció por 5-0 a la escuadra andaluza, que fue superada de principio a fin por el actual ganador del Campeonato Nacional 2022 de la primera división chilena.

Fue Jorge Valdivia el comentarista que tuvo la transmisión de Star Plus para este partido, que tuvo a Gabriel Costa muy fiel a su estilo: primero desperdició un penal y, al rato, anotó un golazo con una definición exquisita, una prueba más del desconcertante talento que tiene el "8" del Cacique.

Y luego del quinto gol que anotó el Eterno Campeón, el Mago criticó sin contemplaciones a los pupilos del Ingeniero, que habían caído por 4-0 ante River Plate en Mendoza, Argentina. "Betis no vino a marcar, no presiona, vinieron de paseo. Se lo toman más amistoso que los equipos sudamericanos", apuntó el otrora talentosísimo enganche que tuvo el cuadro popular y el Palmeiras.

Pero Valdivia no se quedó con esas palabras. "No se esperaban esta actitud de Colo Colo, los jugadores del Betis se ven desconsolados. Miran hacia abajo, no saben bien qué está pasando. Desde la lesión de (Sergio) Canales hay un cierto descontrol", apuntó el Maguinho en alusión a la salida del volante ofensivo zurdo de los béticos, quien salió lesionado tras un choque con Gabi Costa.

"Hubo muchas diferencias en lo futbolístico. La actitud de (Paul) Okoukou es lo que se critica, no tuvo la intención de jugar el balón, quiso lesionar al jugador. Hay impotencia y descontrol", cerró Jorge Valdivia en referencia a la infracción que el volante central marfileño le cometió a Lucas Soto, uno de los sustitutos que saltó al campo de juego del estadio Ester Roa Rebolledo en la segunda etapa.