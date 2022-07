Colo Colo cuenta las horas para despedirse de Pablo Solari. La directiva de Blanco y Negro aceptó una oferta de River Plate, que pagará 4,2 millones de dólares por el 60 por ciento de la carta del hábil extremo de 20 años, quien se despidió del público albo con un gol ante Deportes La Serena muy similar a su primer tanto en el equipo, el que le dio la victoria por 1-0 ante la Universidad de Concepción y mantuvo al Cacique en la Primera División del fútbol chileno.

La salida del Pibe dejará un espacio difícil de llenar para Gustavo Quinteros, quien de todas formas tenía muy claro que la salida del oriundo de la pequeña localidad de Arizona en Argentina tenía los días contados en el estadio Monumental, pues el América de México insistió por él en dos mercados de pases. Pero la Banda Sangre se quedó con el "36", que defenderá la camiseta del cuadro del que él y toda su familia son hinchas.

"Le dije a Solari que va a tener un nivel superior: viene evolucionando, es joven y uno lo ve día a día. No tengo dudas que va a jugar en Europa", dijo el técnico argentino-boliviano en su momento, cuando se refirió al fracaso en la negociación con las Águilas. Eso sí, ahora el ex seleccionador de Ecuador debe pensar en quién reemplazará al ex Talleres de Córdoba, donde literalmente se ríen solos por la operación. "Es un gran jugador, distinto y profesional. Merecía llegar a esta institución", afirmó Andrés Fassi, presidente de la T en un diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Los naipes que tiene Gustavo Quinteros para reemplazar al Pibe Solari

El entrenador de Colo Colo tiene varias maneras de paliar la baja de Pablo Solari: uno que podría ingresar es Marco Bolados, quien ha marcado dos goles en 14 partidos disputados en el Campeonato Nacional 2022. También regaló dos asistencias. Otro que podría tomar aquel lugar es Cristián Zavala, aunque el ex Deportes Melipilla no ha sido tan requerido por Gustavo Quinteros: es el 16° jugador del plantel que más minutos registra en el torneo, con apenas 442.

¿Hay más opciones? Sí: Alexander Oroz, aunque preferentemente ha sido utilizado por el costado izquierdo. Desde ahí, de hecho, le anotó un gol a Everton de Viña del Mar. También le hizo uno a la Universidad Católica para rescatar un empate sobre la hora en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Otro candidato a quedarse con el lugar del Pibe es Marco Rojas, el neozelandés-chileno que llegó al club luego de dos temporadas en el Melbourne Victory de Australia, de donde fue despedido con mucha emoción. Como el ex Stuttgart de Alemania y Heerenveen de Holanda es capaz de jugar por todo el frente del ataque, su nombre asoma como una opción viable para ocupar ese puesto.

Joan Cruz es otro de los que podría aparecer, aunque el zurdo volante haría que Gabriel Costa cambie de perfil y se ubique como extremo derecho para darle al "35" el carril ofensivo izquierdo de la banda, aunque el habitual seleccionado de La Roja Sub 20 apenas suma nueve minutos en el certamen, algo que hace pensar que corre muy atrás en la consideración del ex DT de Emelec. "Jugador que se va, tiene otro esperando atrás", afirmó Brayan Cortés, el portero titular del equipo. Habrá que ver si el escogido está a la altura del saliente.