Colo Colo da vuelta la página de lo hecho ante Alianza Lima y se enfoca en el torneo local. Gustavo Quinteros avisó que los juveniles comenzarán a sumar más minutos ante el desgaste del plantel y lo poco que ha cumplido con la regla del sub 21.

Colo Colo no pudo celebrar pese a que tuvo todo para hacerlo y se llevó solo un punto de su visita a Perú. El Cacique igualó 1-1 con Alianza Lima por Copa Libertadores en un partido ingrato, donde pudo salir ganando por goleada, pero el finiquito pasó la cuenta.

Juan Martín Lucero no tuvo su noche y se perdió las chances más claras, pero no fue el único. Gabriel Costa se farreó un gol solo frente al arco, mientras que los palos le negaron la alegría a Pablo Solari y Leonardo Gil.

Masticando aún la rabia por el resultado, lejano a lo que se vio dentro de la cancha, Colo Colo regresó al país este viernes. En el aeropuerto, Gustavo Quinteros conversó con los medios y analizó todo lo ocurrido en el Nacional de Lima.

"Terminamos apretados en Brasil y pudimos terminarlo de otra manera. Con Alianza acá también y ayer lo mismo", lamentó el técnico albo de acuerdo a Radio Cooperativa. "Tiramos tres tiros en los palos y fallamos un penal, además de otras que tuvimos, pero lo más importante en el fútbol es generar más ocasiones que el rival y jugar mejor, y lo hicimos", agregó.

Si bien Colo Colo se mantiene en el segundo lugar y con la primera opción para avanzar a los octavos de final de Copa Libertadores, la igualdad entre River Plate y Fortaleza deja con opciones a sus escoltas. "Ahora vienen partidos con un candidato a la Copa y otro que viene mejorando en el juego"

Llegó el momento para los juveniles de Colo Colo

Durante la primera parte de la temporada, Colo Colo apostó todo a su formación estelar y la puso a prueba en el Campeonato Nacional. Esto dejó en deuda los minutos sub 21, generando un problema del que ahora tendrán que hacerse cargo.

Ante el desgaste del plantel y las lesiones acumuladas hasta ahora, el Cacique tendrá que tomar una decisión sobre darle o no descanso a los estelares en Copa Libertadores. "En cuatro días te puedes recuperar mucho mejor. Hay que ver cómo están los jugadores tocados, especialmente Brayan Cortés y Emiliano Amor, que venían con molestias", dijo el DT.

En esa misma línea, Gustavo Quinteros confirmó que llegó el momento para que los canteranos sean titulares en el Campeonato Nacional. "Por supuesto que, a lo mejor habrá un cambio, porque tenemos que empezar a sumar minutos de juveniles, pero no creo que un cambio genere mucha diferencia, ni a favor, ni en contra".

Con esto, la lista integrada por Julio Fierro, Eduardo Villanueva, Jeyson Rojas, Daniel Gutiérrez, Pedro Navarro, Bruno Gutiérrez, Vicente Pizarro, Joan Cruz, Alexander Oroz, Luciano Arriagada, Jordhy Thompson y Damián Pizarro tendrá su prueba de fuego para sostener la campaña que tiene al Cacique como líder del torneo.

Varios de los nombrados ya han sumado minutos en el torneo anterior e incluso en este, pero pocos han gozado de titularidad. El Campeonato Nacional puede ser la ventana ideal para que aquellos que no han sido considerados se puedan mostrar y, por qué no, pelear un lugar en el once de Copa Libertadores.