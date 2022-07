El chileno-neozelandés ya lleva algunas jornadas en Chile, pero su club recién este 11 de julio publicó las emotivas palabras de despedida del Messi Kiwi. "No me quiero ir sin decirles gracias por estas dos temporadas acá", dijo también el extremo y volante creativo.

Marco Rojas se despide con emoción del Melbourne Victory y da la gran razón de su fichaje por Colo Colo: "Tomé una oportunidad a la que no podía decirle que no"

Marco Rojas va a cumplir un sueño familiar. El volante chileno neozelandés de 30 años será el segundo refuerzo de Colo Colo luego de pasar dos temporadas en el Melbourne Victory, cuadro con el que logró ganar la Copa de Australia en 2021. Pese a que el oriundo de Hamilton, quien tiene padre chileno, está en Chile hace un par de días, su club recién este 11 de julio hizo oficial la emotiva despedida para él.

La institución fundada el 1 de noviembre de 2004 emitió un video de casi un minuto y medio con palabras del jugador, quien también registra pasos por el Sonderjyske de Dinamarca y el Heerenveen de Holanda, antes del segundo de los tres ciclos en el Victory, precisamente en 2016-2017. "Me gustaría tomar un par de minutos para decirles a todos muchas gracias. Gracias por el apoyo en este par de temporadas, tuve una época espectacular acá como futbolista parte de este club", dijo el jugador, autor de seis goles en el curso, todos entre marzo y abril de 2022.

"Crearon un ambiente sin igual en esta liga. Es la mejor sensación de alegría para jugar frente a ustedes. Extrañaré esas tardes, eso seguro, pero estoy tomando una oportunidad a la que no le podía decir que no, pero no me quiero ir sin decirles gracias", lanzó Marco Rojas para graficar la importancia que tiene para él y su círculo más íntimo esta llegada al Cacique, que hizo una gestión que incluyó un llamado a un compañero del Messi Kiwi, como es conocido en su país natal, y también a la ex portera alba Romina Parraguirre, quien está radicada en Sydney.

Rojas también tuvo palabras para sus compañeros. "Los aprecio mucho, estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve acá y el apoyo que recibí en mi par de temporadas acá y espero que estén destinados a otra gran campaña. Sé que ellos harán todo para hacer que eso pase y darán el extra que no fuimos capaces el año pasado. Así que gracias, quizás nos veamos pronto, cuídense mucho", cerró el ex Stuttgart de Alemania, quien evidentemente hizo toda esa declaración en inglés para el club donde dejó un gran recuerdo con la camiseta número "7" en la espalda.

El director del club deja estos elogios a Marco Rojas

Melbourne Victory no quiso quedar ajeno al adiós de Marco Rojas. Fue a través del Director de Fútbol que dejaron saber parte del mérito que tuvo el hábil extremo en sus tres estadías en ese club, donde fue subcampeón de la Liga de Australia.

"Desempeñó un papel importante en el equipo durante los tres períodos que estuvo. Su contribución seguirá como una parte de la historia del Melbourne Victory", afirmó Joe Didulica, autor del libro Football Belongs: ocho partidos que explican Australia y quien asumió aquel cargo en julio de 2021.