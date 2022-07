Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, continúa buscando nombres para incorporar al elenco popular. Aunque fue claro: no va a traer solo para llenar los cupos y cuidará a sus canteranos.

Daniel Morón y los refuerzos de Colo Colo: "No vamos a tapar a jóvenes de la cantera por traer uno"

Colo Colo empató ante Everton de Viña del Mar en el reinicio del Campeonato Nacional, en un partido que estuvo marcado por expulsiones y VAR. Además, el duelo fue el debut de Agustín Bouzat, el único refuerzo de los albos en este mercado de fichajes.

Los refuerzos han sido todo un tema en Macul. La lesión de Emiliano Amor, quien fue sometido a cirugía y estará fuera por algún tiempo más, obligó a Gustavo Quinteros a pedir un defensa central para el segundo semestre. Pero este aún no llega.

Como ha sido habitual, el técnico del Cacique utilizó los micrófonos para referirse a los refuerzos. Luego del encuentro ante los ruleteros, el estratega volvió a hablar sobre los puestos que busca, recalcando que llevan "un montón de tiempo" buscando.

"Estamos buscando hace un montón de tiempo defensa central y delantero. Las opciones que teníamos ya no pudieron venir y hay que fortalecer al equipo con las mejores opciones que salgan. Si se da una opción para sumar gente, lo haremos", aseguró.

Aunque el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, es más cauto respecto a las posibles nuevas incorporaciones. Si bien se mantiene comprometido con seguir buscando nombres, no quiere traer un refuerzo que tape a un canterano.

"No pararemos de buscar hasta que termine el mercado. Lamentablemente, hemos tenido lesiones que nos causan necesidades. Pero si traemos, queremos que sean más que lo que hay. No vamos a tapar a jóvenes de la cantera por traer un refuerzo para ocupar todos los cupos. No haremos eso", afirmó.

El gerente deportivo ya confirmó que Marco Rojas será el segundo refuerzo de Colo Colo y todo queda a la espera de sus exámenes médicos y su firma. Aunque no era la alternativa que había solicitado Quinteros, el técnico ya dio el visto bueno su llegada.