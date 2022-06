Colo Colo está al debe en los minutos de los juveniles en el Campeonato Nacional y deberá hacer jugar constantemente a un futbolista Sub 21, alterando así la oncena titular que utiliza regularmente Gustavo Quinteros.

Colo Colo da vuelta la página luego de ganarle a Inter de Porto Alegre en Copa Sudamericana para enfocarse en el Campeonato Nacional, donde este viernes enfrentará a Everton a las 18 horas en Viña del Mar, en lo que marcará el reinicio del torneo.



Gustavo Quinteros tiene a su oncena titular bastante establecida, que es a la que le ha dado rodaje en el ámbito internacional durante todo el año. Sin embargo, para buscar la ansiada estrella 33 deberá tocarla para introducir jugadores juveniles, pues está al debe en la regla del Sub 21.



Hasta el momento acumula 874 minutos, gracias a la participación de varios canteranos. De todas maneras no logró ni siquiera la mitad de lo necesario y aún le restan 1016 minutos para cumplir la norma, es decir debe promediar 67 minutos por partido en las 15 fechas restantes.



De esta manera es que Quinteros arma este puzzle y baraja varias opciones. Para empezar este viernes, en el Sausalito, todo indica que Vicente Pizarro será titular en reemplazo de César Fuentes, quien salió lesionado ante Inter de Porto Alegre.



El tema es si sostendrá al hijo de Jaime Pizarro durante el resto del torneo, considerando que el mediocampo compuesto por Fuentes y Esteban Pavez ha sido una de las claves para que el Cacique sostenga un alto rendimiento durante esta temporada.



¿Otras opciones? En defensa es donde más minutos de jóvenes jugadores tiene Colo Colo, gracias a las participaciones de Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez. El primero es el que más minutos acumula, con 463 en la primera parte del torneo.



También Daniel Gutiérrez, que puede actuar como central y lateral izquierdo, es una chance que maneja el estratega de los albos, considerando además que tras la lesión de Emiliano Amor no ha llegado otro defensa y recién en agosto volverá el espigado central trasandino.



En ofensiva tiene las cartas de Alexander Oroz, Luciano Arriagada y Joan Cruz, aunque solamente el primero ha sido opción constante en el torneo nacional. Incluso lleva dos goles anotados, uno de ellos en el clásico ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.