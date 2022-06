Pablo Solari se desahoga luego de anotarle a Inter: "Se dijeron muchas cosas y este gol me sube, si jugamos a este nivel no nos gana nadie"

Colo Colo consiguió un triunfo por 2-0 ante Inter de Porto Alegre en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde apareció nuevamente como goleador Pablo Solari, superando el impasse de su frustrado traspaso al América de México.

El Pibe comentó que la victoria "es positiva porque hicimos gran partido, sirve para la vuelta en Brasil porque Inter es un equipo muy difícil que lo supimos plantear bien".

Manifestó luego que "por suerte se me dio el gol y estoy contento por eso. Tuve un festejo especial, fueron muchas cosas, se dijeron muchas cosas y este gol me sube porque venía de la lesión, no venía bien, me sube el autoestima y me siento mucho mejor".

Luego señaló que superar esa pubalgia es positivo. "Me sentí bien, me hacía falta un partido, no estaba al 100 físicamente y me puse bien. La confianza del DT y mis compañeros me hace bien, me pongo bien para ayudar al equipo que es lo más importante", contó el trasandino.

"Trataremos de llegar lo más alto posible en la Sudamericana, si jugamos a este nivel no hay nadie que nos pueda ganar, estamos bien. En lo emocional siempre la gente me recibe de buena manera, la emoción me hizo sentir muy bien cuando salí", agregó.

También contó que lo de América no fue tanto tema. "Lo que más me sacó fue la lesión, no lo que estaba pasando. La pubalgia la arrastro hace un año pero nunca se dijo nada porque siempre jugué, nunca paré. Pero en las pretemporadas, con trabajos más fuertes, la siento más. Pero siempre estuve metido con el grupo", cerró el Pibe.

Sobre emigrar más adelante, dijo que "mi sueño es jugar en Europa, trabajo para eso, de chico que empecé esta profesión es lo que siempre quise. Espero ser más jugador y que el equipo también me ayude a eso".

En tanto Gustavo Quinteros comentó sobre Solari que "va a tener mejor nivel, uno ve las condiciones que tiene. No tengo duda que jugará en Europa. Le aconsejé que salir ahora era pronto para salir, aunque fuera importante. Pero le saldrá algo mejor".

Además dijo que "está contento con ganas, está metido y tiene ganas de salir campeón con nosotros. Igual que todos los jugadores, tenemos todos ganas de darle una alegría grande a la gente en el campeonato nacional y también en algunos partidos más de la Sudamericana".