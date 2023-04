Colo Colo volvió a los abrazos este sábado 1 de abril recién pasado después de vencer 1-0 a Huachipato por el duelo que tenían pendiente de la fecha 4 del Campeonato Nacional 2023, pero además de la victoria los albos también celebran la gran actuación que tuvo Damián Pizarro.

El joven delantero de 18 años fue elegido por Gustavo Quinteros para ser titular en el Cacique ante los de la usina y no defraudó, todo lo contrario. Hasta el propio DT albo señaló que el atacante "no tiene techo", y tras eso Raúl Ormeño y Cristián Arcos hablaron con RedGol para seguir llenándolo de elogios.

"Hay que saber llevarlo, pero está bien que lo elogien porque es un muy buen jugador y un gran proyecto"

De entrada, el histórico Ormeño destaca que "es importante que juegue el chico Pizarro, cuando ha entrado lo ha hecho bien, es muy importante para el club". Y por la victoria ante los Acereros apunta que "es importante para el ánimo (previo a la Copa), de todas maneras. Además en las últimas fechas no nos había ido muy bien. Esto reafirma y ayuda".

Por otra parte, el destacado periodista deportivo chileno señala que "hay que saber llevarlo y está bien que lo elogien porque es muy buen jugador y un gran proyecto, pero lleva pocos partidos en Primera, lleva pocos goles. Y es muy probable que marque muchos goles y juegue mucho".

"Es una buena noticia para Colo Colo y todo el fútbol chileno que aparezcan jugadores como Damián Pizarro, pero todavía es un proyecto. Lleva pocos partidos, un gol en Primera. Le falta mucho para que lo agrandemos, pero tiene un potencial que da para que la gente se entusiasme", complementa.

Tras eso, analiza que "Quinteros, que es un DT que ha sido criticado, injustamente creo yo, de no potenciar jugadores jóvenes. Y lo termina poniendo de titular en un partido difícil y con muy pocos partidos en Primera División. Siempre he considerado que esa es una crítica medio injusta con Quinteros, que no pone a jóvenes".

"En rigor los coloca. A veces no les da muchas oportunidades, pero en el Colo Colo de Quinteros ha jugado mucho Jeyson Rojas, Vicente Pizarro, Daniel Gutiérrez. Lo que pasa es que algunos han perdido el puesto, pero opciones me parece que sí ha dado. El mismo Solari, que llega a la cantera como un proyecto y termina siendo la última gran venta porque se ganó el puesto", complementa.

"Es difícil, pero me ilusiono para la Copa Libertadores, de todas maneras"

Raúl Ormeño y Cristián Arcos también tuvieron palabras para referirse a lo que será el estreno del Eterno Campeón en la Copa Libertadores 2023. En el caso del histórico exjugador albo, no duda: "Me ilusiono, de todas maneras. Es difícil, pero todos los torneos son así. El año pasado estuvo ahí, a punto".

"Fue negativo quedar eliminados por un punto, pero la Libertadores es así. Los partidos son intensos. Los equipos se juegan todo en un par de partidos", añade sobre la lucha por el trofeo más importante a nivel de clubes en nuestro continente.

Después, Cristián Arcos detalla que la victoria ante Huachipato "sirve para un montón de cosas: de cara a la previa de la Copa Libertadores, para recuperar ciertas confianzas, derrotaste a un equipo que venía bien y quizás el que mejor juega en el campeonato".

Para finalizar, el comunicador revela que "hay una molestia de los jugadores por el tema de los premios, hay que ver si eso afecta o no en lo deportivo. La historia está llena de ejemplos. Perdimos una Copa América por eso. Casos de que los jugadores estaban con la cabeza en los premios, pasó en la Copa América del 87, pasó en el Colo Colo 73, Católica 93. Casi pasa en la Copa América 2015 y se arregló sobre la marcha. Son temas que debes resolver antes de que empiecen a jugar. Todavía quedan algunos días y capaz se resuelve".