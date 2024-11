Tras una nueva aventura llamado a la selección chilena para las eliminatorias, Lawrence Vogouroux hizo noticia y esta vez fuera de la cancha. Es que acostumbrado a un bajo perfil, el portero tomó la palabra y le “pegó” de vuelta al periodista Cristián Arcos.

Todo partió porque el comunicador manifestó que “me siguen sorprendiendo las convocatorias de Virouroux. Me siguen pareciendo sorprendentes, porque no es un arquero joven, porque no juega mucho, porque no está en un gran rendimiento, porque no está en un gran equipo”.

Por ello, el arquero que volvió a ser llamado por Ricardo Gareca tecleó su respuesta en perfecto español y ocupando su cuenta de Instagram, le mandó un recado de vuelta al periodista.

La furiosa respuesta de Vigouroux

Sin filtros ni guardándose el enojo por los dichos del comunicador, Lawrence Vigouroux respondió diciendo “prensa chilena señores y señoras. No ha visto ninguno de mis partidos esta temporada y todavía tiene esta opinión”.

“Cómo siempre es un sueño para mí venir a representar mi país”, tecleó en primera instancia el arquero que juega en el Swansea de la segunda división de Inglaterra.

Pero como no se quedó ahí con su molestia, el portero de la Roja siguió y volvió a escribir señalando que “quiero terminar con esto. Si los periodistas quieren decir que no soy lo suficientemente bueno para la selección, lo entiendo, porque el fútbol es un juego de opiniones”.

“Pero hazlo con hechos y no con mentiras. Amo nuestro país y ser llamado es un sueño para mí“, le dijo a Cristian Arcos, mandándole directamente el recado por criticar su llamado a la Roja.