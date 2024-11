Paraguay se ha transformado en la revelación de las Eliminatorias. De la mano de Gustavo Alfaro han remontado en la tabla de posiciones y hoy están en la parte alta y clasificando directo al próximo mundial.

El tema es que el reciente partido ante Bolivia dejó más que damnificado al elenco guaraní. Incluso sufrieron la expulsión de Diego Gómez en una confusa situación. En la transmisión se registró como Andrés Matonte cobró un dudoso penal que Miguel Terceros anotó en el 80’. Sin embargo, tras el gol hubo una batalla campal en la cancha del Estadio El Alto.

Altercado que terminó con justamente Diego Gómez expulsado. El jugador del Inter Miami protagonizó un altercado con un pelotero y esto provocó que el cuestionado referí le sacará la roja directa. Por reglamento serían dos fechas: es decir se pierde los partidos ante Chile y Colombia.

El tema es que en Paraguay no quieren dejar escapar ningún detalle y ya anunciaron que buscarán revertir dicha sanción. “Vamos a protestar por la expulsión. Nuestro jugador solo quería reiniciar rápido el juego. Queremos que se revea la jugada y para que se baje la sanción. Nuestro temor es que sean dos fechas“, recalcó Miguel Figueredo, vicepresidente de la Asociación de Fútbol Paraguayo.

“A nosotros no nos sobra nadie. Es un daño que nos van a hacer”, agregó el directivo molesto por lo ocurrido este martes. Por lo que no se descarta que se pueda revertir la sanción sobre Gómez y que hasta se le quite la roja.

¿Cuándo juega Paraguay vs Chile?

Las Eliminatorias vuelven a disputarse en 2025. La próxima fecha será en marzo del siguiente año. En dicha instancia Paraguay recibirá a Chile el 20 de dicho mes. Luego cinco días más tarde, le tocará visitar a Colombia.

En tanto, la Roja será forasteros ante los guaraní y luego será local contra Ecuador. Cabe consignar que Paraguay tiene 17 unidades y se ubica en el sexto puesto. Mientras que el elenco de Ricardo Gareca es noveno con nueve unidades.