La selección chilena superó a Venezuela y vuelve la ilusión por al menos pelear un cupo al repechaje para el próximo mundial. El equipo de Ricardo Gareca venció por 4-2 a la vinotinto y se renuevan los ánimos para lo que se avecina en 2025.

Sin embargo, un ex entrenador de la Roja como Claudio Borghi llamó a tomar ciertas precauciones a lo que viene el próximo año. Esto debido a que notó una falencia importante en un jugador referente como Paulo Díaz.

“En la pareja de centrales yo prefiero a Paulo Díaz con Kuscevic. Díaz tiene buena salida para el equipo. Pero ayer se cayó seis veces y el central no se puede caer”, apuntó el Bichi en Radio Futuro.

El recado de Claudio Borghi a Paulo Díaz

El ex Colo Colo recalcó el peligro que significa esto ya que “si se cae, prácticamente es gol”. Incluso reveló una antigua charla con Carlos Bilardo y cómo reaccionaba con este tipo de actos.

Paulo Díaz vuelve esta jornada a Argentina y estará disponible en la recta final de la temporada con River Plate

“Por eso muchos delanteros no ocupan zapatos con toperol largo. El central no se puede caer. Con Bilardo, te caes dos veces y sos boleta (te da por muerto). No quiero decir que Bilardo tiene la razón, pero los técnicos entendemos que un central no se puede caer tanto”, sentenció.

Cabe consignar que Paulo Díaz, tras completar los dos partidos de la fecha de Eliminatorias, vuelve este miércoles a Buenos Aires, pero en River Plate indican que no estará presenta en el partido del jueves ante Independiente de Rivadavia. Ahora su retorno sería el próximo viernes 29 de noviembre para el delo ante Estudiantes de La Plata de Javier Altamirano.