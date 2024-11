La selección chilena sumó un triunfo clave ante Venezuela en las Eliminatorias. El equipo liderado por Arturo Vidal logró doblegar a la vinotinto y se quedó con una victoria importante por 4-2.

Resultado que saca a Chile del último puesto y lo vuelve a meter en carrera para al menos disputar el medio cupo que entrega el repechaje. Tarea que todavía es distante pero que al interior del camarín se mantiene intacta la ilusión.

A tal punto que una frase de Arturo Vidal volvió a renovar los ánimos en el equipo y hasta recordó una de las últimas hazañas del King.

“Hoy fue maravilloso porque estuvimos dos veces abajo en el marcador y lo pudimos sacar adelante. He visto el crecimiento de este equipo”, lanzó de entrada el referente de Colo Colo post partido.

La frase de Arturo Vidal que ilusiona a Chile

Pero tras ello dejó en claro que el fixture es complicado, pero no imposible. “Todavía quedan seis partidos y vamos a luchar por llegar al Mundial. Cuando los resultados no salen, los más jóvenes son los que más sufren. Claramente, la Selección no es Brasil ni Argentina y hay que trabajar durísimo”, recalcó Arturo Vidal.

El King no baja los brazos por la Roja y sueña con una nueva hazaña

Frase que hizo repercusión ya que fue similar a la que lanzó en Colo Colo cuando quedaron a diez puntos de la U en el campeonato nacional. Es que a pesar de la larga distancia, el King nunca bajó los brazos ni dio por perdido el torneo.

“A la U no la teníamos ni en mente, te lo digo ya. Quedan 22 partidos. ¿Cuántos puntos son ahí? 66. Entonces, mira, todo lo que queda. Te lo digo yo, que he estado siempre peleando en primer lugar en toda mi carrera”, contestó Vidal en su momento. Palabras que pesan en el camarín y que recalcan seguirán al pie de la letra para luchar hasta la última fecha.