Una jornada muy especial se vive para nuestro gremio, y es que el Círculo de Periodistas Deportivos dio a conocer los ganadores de los premios a los más destacados del presente año, donde quien comanda la lista es nada menos que Cristián Arcos.

El escritor y comunicador, que forma parte actualmente de Radio ADN, el programa de televisión “Círculo Central” y es director de la plataforma digital “Minuto 90′”, fue elegido por el jurado que premia al Mejor de los Mejores como el ganador del Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

Cabe destacar que dentro de la extensa trayectoria de Cristián Arcos, en prensa escrita, radio y televisión, formó parte de la familia de RedGol durante la cobertura del Mundial de Qatar 2022 con su podcast RedGol al Arcos, donde contó historia particulares de las copas del mundo.

Cristián Arcos, Premio Nacional de Periodismo Deportivo

Fue durante su espacio en Radio ADN donde el comunicador curicano entregó sus emocionadas palabras tras la nominación, y reconoció que se enteró por sus propios compañeros de emisora sobre el galardón. “Estoy pa’ adentro y asombrado. Sólo muchas gracias”, expresó.

“Quiero agradecer a toda la gente que me dio trabajo en esta vida. Uno no puede hacer esto si al otro lado no tienes gente que te da la oportunidad. Tuve mucha suerte porque muchas personas me han dado una mano y confiaron en mí“, expresó Arcos.

Otros periodistas premiados por el CPD

Cristián Arcos recibirá el Premio Nacional de la disciplina el próximo lunes 23 de diciembre en la entrega del galardón al Mejor de los Mejores, en el Teatro Municipal de Las Condes, donde además se reconocerá a otros profesionales de la comunicación deportiva.