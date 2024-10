Este miércoles y a horas del partido entre la U y Coquimbo Unido por la Copa Chile, una triste noticia sacude al fútbol nacional. Lorenzo Prieto, masoterapeuta del Bulla, falleció mientras estaba en el norte del país a la espera del inicio del encuentro.

Un infarto mientras trotaba le terminó costando la vida al masajista de 78 años, en un episodio doloroso para el plantel pero que, a pesar de esto, no cambia las cosas. El duelo programado para esta tarde se llevará a cabo, aún cuando el Romántico Viajero está impactado por la situación, lo que desató la rabia de Cristian Arcos.

Cristian Arcos pega con todo por la muerte del masoterapeuta de la U

La muerte de Lorenzo Prieto le pegó fuerte al plantel de la U previo al partido con Coquimbo Unido. Sin embargo, el partido no sufrirá modificaciones y los jugadores, a pesar del dolor por la partida de uno de los miembros del plantel azul, saldrán a jugar contra los Piratas.

Todo esto desató la molestia del periodista Cristián Arcos, quien realizó una tremenda reflexión tras conocerse el testimonio de la última persona que estuvo con el masajista. “El partido se debía suspender. Hay cosas más relevantes que la Copa Chile, el fútbol o hasta la Copa del Mundo. Al menos yo veo otra película”, comenzó explicando en Radio ADN.

Lorenzo Prieto partió este miércoles y a horas del partido de la U con Coquimbo Unido. Foto: U. de Chile.

En esa misma, abordó las palabras de Andrea Velásquez, quien reveló que no estaba preocupado de su muerte sino de perder su trabajo. “El testimonio de quien lo acoge habla de una persona que está aterrada pero no por lo está pasando, sino porque se va a enterar la prensa y porque va a perder su trabajo. Tiene 78 años, debería estar en otro lugar, disfrutando de otras cosas, pero como somos un país de mierda en esas cosas nos olvidamos de lo que estamos construyendo“.

“Uno escucha gente relevante haciendo debates inhumanos sin detenerse de que estamos hablando de personas. Es aterrador que se dé cuenta que le está pasando algo grave y su primera reacción no sea que se está muriendo, sino que se va a saber por la prensa, que va a perder su trabajo y van a saber que está enfermo“, añadió.

Cristian Arcos no se detuvo ahí. “Habla y nos incluyo, de lo inhumano que llegamos a ser. Algo ahí detrás de eso, de una persona que debía estar en otro lugar. Me parece inconcebible que el partido se juegue. Amamos este juego, los protagonistas son los que juegan, pero estos personajes también. Los jugadores los quieren muchísimo“.

En esa misma línea, el periodista enfatizó en que la situación “es brutal, una postal… siempre he defendido las cosas que pasan acá. No sé si uno tiene suerte, pero me gusta esta ciudad y país. Quizás me junto con gente muy buena, pero tiene cosas brutales”.

Finalmente remarcó que se el fútbol chileno ha postergado encuentros por situaciones mucho menores. “Se han suspendido partidos porque dirigentes no querían ir a una ciudad, porque les daba frío ir a Puerto Montt o porque no dejaban entrar el bus de un equipo. No se terminó la Supercopa en marzo y no pueden hacerlo con un funcionario que se muere el día del partido. Se muere y no lo vas a suspender“.

La U tendrá que salir a jugar un partido con el dolor de haber perdido a un hombre muy importante. Lorenzo Prieto parte dejando una herida profunda en un Romántico Viajero que intentará pasar las penas con fútbol.

