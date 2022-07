Los Albos llegan como favoritos al encuentro ante la Universidad de Chile, a pesar de las bajas de importantes valores en el once inicial.

La próxima semana el fútbol chileno se vestirá de gala para recibir una nueva versión del Superclásico chileno entre la Universidad de Chile y Colo Colo.

Duelo 192 entre ambas instituciones y que se desarrollará el próximo domingo en el estadio Fiscal de Talca, no obstante,el recinto aún no ha sido ratificado por la ANFP, por lo que no se descarta un cambio en el escenario que albergará este trascendental encuentro.

En lo que respecta a lo deportivo, la U llega en un complejo panorama a enfrentar al Cacique, ya que los universitarios volvieron a caer esta semana, esta vez por la mínima ante O’Higgins y no levantan cabeza. Colo Colo por su parte, sufrió más de la cuenta, pero finalmente se llevó los tres puntos ante Huachipato y quedó como líder exclusivo, duelo donde el gran héroe de la jornada fue Cristian Zavala, autor del gol a los 84 minutos.

No obstante, no todo son alegrías para Gustavo Quinteros, a las ya bajas confirmadas se podría sumar Maximiliano Falcón, el charrúa salió visiblemente averiado en el duelo ante los acereros, encendiendo las alarmas de los fanáticos y de su técnico, sin embargo, el propio Falcón más tarde indicó que espera estar presente ante los universitarios.

Dicho esto, te invitamos a conocer qué jugadores del plantel de Colo Colo, serán bajas para visitar a la U.

¿Cuáles son las bajas de Colo Colo para la edición 192 del Clásico ante la U?

Las bajas oficiales de Colo Colo para este encuentro ante la Universidad de Chile son Emiliano Amor y César Fuentes por lesión, mientras que otro que no podrá decir presente será Gabriel Costa, el jugador peruano-uruguayo recibió su 5° tarjeta amarilla en el pasado duelo ante Audax Italiano, por lo que está suspendido ante la U.

A la espera de lo que acontezca con Maximiliano Falcón, se podría sumar a la lista de bajas Marco Rojas quien, si bien Gustavo Quinteros indicó que el neozelandés cada vez entrenaba mejor, no quieren apurar su debut y lo llevarán de manera progresiva.