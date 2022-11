Deportes La Serena, como institución, tuvo un muy mal año en lo deportivo. Este sábado coronó su último gran fracaso futbolístico, ya que su rama femenina adulta concretó el descenso de categoría después de perder por dos goles a uno a manos de Deportes Iquique, en el estadio La Portada.

Las granates tuvieron una temporada complicada; en la primera fase del Campeonato Femenino 2022 apenas sumaron ocho puntos, con dos triunfos y dos empates, y terminaron últimas de la tabla. A eso se le suman las tres unidades de la segunda rueda, con una única victoria a Huachipato por 1-0. Fueron colistas absolutas.

Entre medio, además, tuvieron problemas dentro del plantel con su otrora entrenador Wilson Fre. Las jugadoras se fueron a huelga y dejaron de entrenar por carencias en las prácticas en el Complejo Los Llanos, y a los días surgieron videos de amenazas del DT a sus futbolistas. El club decidió desvincular a casi todo el cuerpo técnico.

Pero el primero fue su plantel de honor. La rama masculina papayera terminó penúltima en la tabla del Campeonato Plan Vital 2022 con apenas 27 puntos: siete victorias, seis empates y 17 derrotas. Y aunque empataron en puntaje con su archirrival, Coquimbo Unido, los Piratas tenían mejor diferencia de gol y les permitió mantener la categoría.

Además, en el fútbol formativo, el elenco granate estaba en Primera División y descendió al campeonato regional de cara a 2023, junto con Cobreloa y Rangers. Tuvieron un mal año en las tres categorías: Sub 15, Sub 16 y Sub 17, lo que les valió caer de división. Y aunque no les fue tan mal en el torneo de proyección juvenil, el descenso se concretará en todas las ramas.

Considerando que en el fútbol joven femenino no hay descensos, que en la Sub 16 no tuvieron representación este año y que en la Juvenil clasificaron a cuartos de final pero fueron vapuleadas por 11-1 por Santiago Morning, es que Deportes La Serena concretó este año repleto de fracasos con la pérdida de la categoría de todo torneo posible.