El Campeonato Nacional 2022 está próximo a llegar a su fin. ¿Cómo? ¿No había terminado ya? Claro, las 30 fechas ya se disputaron y Colo Colo fue campeón mientras que La Serena y Antofagasta descendieron, pero el polémico duelo que no se jugó entre los Pumas ante Palestino hace que todavía no esté todo definido.

Los antofagastinos se aferran a su última posibilidad de salvarse de perder la categoría tras su apelación a la primera decisión del Tribunal de Disciplina de darle la victoria a los árabes por walkover, con lo que Coquimbo Unido sería el gran perjudicando cayendo a Primera B, y todo se definirá con la última palabra de la Segunda Sala, que tiene un fallo unánime de 7-0 como antecedente para cerrar todo. Definición que ya palpita Rodrigo Herrera.

"Nunca se ha cambiado un fallo 7-0"

El periodista deportivo aprovechó su espacio como conductor del programa RedGol en La Clave para referirse a lo que podría ser la decisión final. "En el fondo, yo después de este proceder tan impropio espero que la sala actúe en consecuencia. Nunca se ha cambiado un fallo 7-0, y las razones son evidentes".

"A mí me da mucha pena también lo que pasa con Antofagasta, que no hayan podido resolver a tiempo los problemas con el municipio y también creo obtusa la posición en su minuto del alcalde, que es quien cierra las puertas del estadio asumiendo que había una deuda que estaba impaga y que había un aprovechamiento de recursos públicos que había que resolver, pero eso le está costando hoy a Antofagasta la situación que está viviendo", complementa.

"El punto es que las reglas son iguales para todos. Te dieron tres oportunidades para reprogramar, y no pudiste. Debió haberse cerrado este asunto el día sábado en el que no se pudo jugar que los puntos eran para Palestino y adiós, el reglamento avalaba esa decisión. Y ahora, por una cuestión que no se entiende muy bien, terminamos enredándolo todo. Esa es la verdad", añade.

Tras eso, complementa que "está la grande, hoy es un día de tribunales, de pasillo, de secretaría, de plantón para saber que va a ocurirr con la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina y el caso de Antofagasta y Palestino. Ayer Jorge Yunge, secretario general de la ANFP y representante de Rangers, insistió en su declaración que hubo fuerza mayor para suspender el partido y que no fue culpa de Antofagasta, agregando un antecedente que puso furiosa a la gente de Coquimbo, que envió un comunicado dando cuenta de un hecho que es real, el partido tuvo tres reprogramaciones".

"Mi impresión es que acá, quien se mete en camisas de once varas es Pablo Milad, gratuitamente y de manera electoral. ¿Por qué? Porque recordermos que en la nueva conformación del directorio hay un integrante de Antofagasta, y Antofagasta votó por Pablo Milad. Y en realidad este asunto no era resorte de Milad, él no tenía por qué intervenir, no tenía por qué llamar al alcalde de Antofagasta para mediar, que lo puede haber hecho con la mejor de las intenciones, pero si no lo hace con todos no lo puede hacer con ninguno, y al involucrarse y volver a hacerlo con la declaración de Jorge Yungue, termina condicionando lo que pueda determinar hoy el Tribunal", concluyó.