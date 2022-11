La definición del segundo descenso del Campeonato Nacional ya tiene tintes de escándalo. En resumen, el Tribunal de Disciplina decretó derrota 3-0 de Antofagasta ante Palestino por la fecha 27, en base al artículo 23 de las Bases del torneo de Primera División, que sanciona al cuadro puma por no contar con un estadio habilitado para la disputa del compromiso.

El CDA descendió matemáticamente a Primera B con este castigo, pero luego apeló ante la Segunda Sala del Tribunal y apareció lo sobrenatural. Una carta del secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, quien a posteriori asegura que la falta de Antofagasta se produjo por fuerza mayor -la oposición del alcalde de esa ciudad- y que el partido debiera jugar igual.

¿Antofagasta se salva y Coquimbo Unido desciende?



¿Qué pasa ahora? Si el Tribunal acoge lo dicho por Yunge y se enfrenta Antofagasta y Palestino, el empate les sirve a ambos. Los árabes se clasifican a Copa Sudamericana y los Pumas, se salvan del descenso, condenando a Coquimbo Unido, que quedó antepenúltimo en la tabla. Los Piratas, sin arte ni parte serían las grandes víctimas de la voltereta.

El último dato es el de las fechas. La declaración de Yunge es del 8 de noviembre, es decir, el mismo día de las elecciones de la ANFP en que fue reelecto el directorio que compone el dirigente talquino. Una coincidencia que en Coquimbo no pasan por alto y que el abogado del club, Pablo Ramírez, explicó detenidamente en diálogo con Redgol.

"Coquimbo Unido reacciona con molestia e indignación por la carta enviada por el señor Yunge. No corresponde presionar políticamente a nuestros tribunales autónomos. Adicionalmente, la carta y la fecha de la misma pueden dar para interpretaciones, ya que corresponde a la misma fecha del acto electoral, lo cual permite suponer que pudo haber otro tipo de prebendas en esta firma", sentencia el representante aurinegro.

"Casi veinte personas visaron todos los antecedentes"



Pablo Ramírez no se queda ahí. El abogado advierte que "Coquimbo Unido no se pone en un escenario distinto que no sea la ratificación de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina", y luego explica por qué existe tal convencimiento de acuerdo a la relación de los hechos, y se le quita validez a la declaración extemporánea de Yunge.

"Este es un proceso en el que el informe del árbitro -que es el origen del tema, con un partido programado tres veces, no suspendido en su última reprogramación- es categórico respecto a la forma en que ocurrieron los hechos", advierte el experto.

Ramírez detalla el curso que siguió el caso hasta dar con la primera sentencia. "Esto pasó a la evaluación de los abogados de la ANFP y de su secretaria ejecutiva (Sandra Kemp), quienes unánimemente aconsejan al directorio que aplique el artículo en cuestión y sancione el partido como 3-0", se explaya.

El profesional argumenta que los antecedentes fueron "revisados por el directorio de la ANFP, que también tiene abogados integrantes y se llega a la misma convicción, de que es evidente la infracción. Por unanimindad se pasa la denuncia a la Primera Sala, se estudian los antecedentes y sus siete miembros, todos abogados por cierto, llegan a la misma conclusión".

Resume Ramírez. "De esta manera son 18 o 19 personas, la gran mayoria abogados, que han visado los antecedentes y unánimemente llegan a la conclusión de que en un partido que se reprogramó dos veces y en la tercera oportunidad, sin ser suspendida, llegan todos los actores, salvo el organizador del espectáculo, que no está en la puerta, sí los equipos y con un estadio cerrado; se aplica exactamente lo que dice el artículo".

Finalmente, el representante pirata insiste. "Coquimbo Unido no se pone en un escenario distinto a que se aplique lo que dice la letra de la ley. Cualquier cosa distinta sería entender que hay una presión política indebida después de que casi veinte personas revisaron los mismos antecedentes, han llegado a la misma conclusión y la mayoría son, como he indicado, abogados", completa.