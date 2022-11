Esta jornada se realizan las elecciones en la ANFP, donde el actual presidente, Pablo Milad, se juega la reelección contra Fernando Aguad y Lorenzo Antillo, en una lucha que promete división hasta el último voto.

Por lo mismo, el conductor de Redgol en La Clave, Rodrigo Herrera, da su punto de vista del proceso que vivirán los clubes del fútbol chileno.

"En el fútbol los problemas son públicos y los beneficios siempre privados. Hoy se va a realizar la elección en la ANFP más alejada de los hinchas, con menos debate, con escaso conocimiento de los programas y sin muchas ganas tampoco de compartirlos. La única duda es quién va acompañar a Pablo Milad en la segunda vuelta. Si es Antillo, la reelección de Milad está pavimentada. Si es Fernando Aguad podría haber cambio de mando", comenta Herrera.

En ese sentido, hay claridad de los últimos movimientos que se puedan hacer en esta jornada, ya que hay votos que no están asegurados, lo que da entender cómo se mueve el fútbol actualmente.

"Los pedigüeños, por su puesto, tendrán ofertones de última hora, y eso da cuenta de la calidad de los sufragantes. La convicción no es la que mueve el barco, sino el ventajismo y el beneficio inmediato. Hay demasiada gente buena para que pueda salir electa, dicen en los pasillos de la ANFP sobre la lista de Aguad. Milad tiene los contactos políticos para involucrar al gobierno en la resolución del tema de la violencia, confían en los oficialistas encabezados por Universidad Católica", enfatiza.

Por lo mismo, asegura que se debe apuntar hacia arriba, con una directiva que esté dispuesta asumir los errores y presentar alternativas de soluciones, porque el producto se está hundiendo en cada momento que pasa.

"Desde esta tribuna pequeña, como parte de un eslabón en la industria del fútbol, no vamos a pedir más de lo que podemos. No vamos a requerir que el olmo entregue peras. Sabemos que estas elecciones son movidas por intereses económicos, en la lógica del dame y te doy. Así las cosas, un par de elementos son fundamentales: separar cuanto antes la ANFP de la Federación, tener un plan de acción para la violencia en los estadios y que la ANFP sea garante de que los clubes nómades con problemas con sus hinchas tengan un estadio donde jugar y no dependamos de las delegaciones provinciales. Hasta en Argentina sabemos cómo se jugará el 2023, con fecha y partido. En Chile no, parece que todo da lo mismo. Al menos necesitamos una dirigencia que cuide el producto y que sienta, por lo bajo, un poco de vergüenza por los problemas vividos este año que termina", finaliza.