El fútbol chileno, y el deporte en general, tendrá un especial partido el próximo 16 de noviembre. Ese día, nuestro país tendrá que acudir a las urnas para elegir al nuevo Presidente de la República y renovar el Congreso Nacional.

El pasado lunes 18 de agosto, el Servicio Electoral cerró las inscripciones para las distintas candidaturas, y el mundo del deporte en Chile tendrá un especial protagonismo.

El fútbol chileno se toma las elecciones de noviembre

Uno de los casos muy conocidos en las últimas horas, es el de Jorge Garcés. Peineta dejó la camisa planchada en el fútbol chileno y de ofrecerse en Colo Colo, para tomar una candidatura a Diputado.

La noche de este lunes 18 fue inscrito por Evópoli para pelear un escaño en el Distrito 7, de la Región de Valparaíso, el que toma comunas como Valparaíso o Viña del Mar, como también el Litoral Central, Isla de Pascua y Juan Fernández.

Pero no fue el único. Rubén Martínez, el trigoleador del fútbol chileno y campeón de la Libertadores 1991 con Colo Colo, también luchará por un lugar en el Congreso Nacional como Diputado.

El exjugador competirá en el Distrito 17, de la Región del Maule, con el apoyo del Partido de la Gente, en las comunas de Cauquenes, Chanco, Pelluhue, Linares, Colbún, Longaví, Parral, Retiro, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas.

Jorge Garcés buscará un lugar en el Congreso representando a la Región de Valparaíso costa. Foto: Photosport.

Herederos del deporte lucharán por lugares en el Congreso

Por otro lado, el hijo del exfutbolista y comunicador Eduardo Bonvallet, Jean Pierre Bonvallet Setti, probará suerte en su segunda irrupción en la política, como candidato a Diputado por el Distrito 10 bajo el paraguas del pacto de José Antonio Kast, llamado “Cambio por Chile”.

Jean Pierre Bonvallet buscará llegar ahora si al Congreso, pero por el Distrito 10. Foto: Captura.

También se suma Marco Antonio Sulantay, hijo del exDT José Sulantay, y que tuvo una discreta carrera deportiva. Buscará retener su escaño ganado en la última elección como parte de la UDI en el Distrito 5.

Érika Olivera, de cinco participaciones en Juegos Olímpicos, panamericanos y múltiple plusmarquista, buscará ser reelecta como Diputada en el Distrito 9 bajo el paraguas de Demócratas.

Sebastián Keitel buscará regresar a la Cámara de Diputados tras un periodo como Senador en el Biobío, ahora por la UDI. Además, su hijo Sebastián Keitel Rondón irá como diputado en el Distrito 8 por el mismo partido.

No solo es el fútbol chileno los protagonistas. también agregamos a Gonzalo Egas, luchador y especialista en artes marciales mixtas, además de rostro de TNT Sports, que irá como diputado por el Distrito 8 con Demócratas.

Finalmente, el nadador paralímpico Vicente Almonacid, Premio Nacional del Deporte, y de múltiples récords panamericanos, buscará un puesto como diputado en el Distrito 10 como independiente, bajo el pacto “Chile Grande y Unido”.

También a La Moneda y exdirigentes al Congreso

Harold Mayne-Nicholls llegó al número de firmas necesarias para oficializar su carrera como candidato independiente a Presidente de la República. El periodista y expresidente de la ANFP inscribió su nombre el lunes ante el Servel.

Ian Mac-Niven, exfutbolista y también exdirigente de la ANFP, irá como candidato al Senado por la Circunscripción 9, independiente bajo el alero del pacto “Chile Grande y Unido”.

En último lugar, Sabas Chahuán, exFiscal Nacional y exvicepresidente de Palestino, será candidato a Diputado por el Partido Liberal en el Distrito 6.