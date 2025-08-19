Apenas se conoció la salida de Jorge Almirón como entrenador de Colo Colo, apareció entre la baraja de candidatos para tomar su lugar un nombre que llamó poderosamente la atención, pues es el último técnico chileno que salió campeón en torneos largos.

Hablamos de Jorge Garcés, que en conversación con Bolavip expresó su deseo de tomar el mando del Cacique. “Un equipo grande es muy difícil negarse, pero debo ser justo. Hoy día o eres extranjero o no estás vigente… es muy relativo”, afirmó.

Sin embargo, estas declaraciones de “Peineta” quedaron en el pasado, pues en las últimas horas se confirmó que dejará momentáneamente el fútbol para buscar un lugar en el Congreso Nacional durante las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre.

Jorge Garcés pasa de ofrecerse a Colo Colo a ser candidato a diputado

Es que el otrora entrenador que ganara el torneo nacional con Santiago Wanderers en la temporada 2001 volverá a la región de Valparaíso donde se hizo reconocido por su desempeño dentro de la cancha, aunque esta vez para competir en la política.

Pues durante la noche de este lunes, Jorge Garcés fue inscrito por el partido político Evópoli para ser candidato a diputado por el Distrito 7, compuesto por las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

Aunque quizás lo más llamativo de la postulación de “Peineta” a la Cámara Baja es que su compañera de fórmula será nada menos que la modelo y hoy “chica reality” Marlen Olivarí, además del periodista y otrora candidato a Consejero Regional, Carlos Mondaca.

Jorge Garcés será candidato a diputado por Valparaíso

No es la primera experiencia de “Peineta” en la política

Será la segunda vez en su carrera que Jorge Garcés busque entrar a la Cámara de Diputados. Su debut en este ámbito ocurrió en el 2021, cuando fue candidato a concejal de su natal Talca, representando a Chile Vamos. Sin embargo, no resultó electo.