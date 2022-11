Este domingo 6 de noviembre el Campeonato Nacional 2022 llegó a su fin. La fecha 30 marcó el adiós de otra temporada del fútbol chileno, pero aunque suene increíble una vez más todo se definirá a través del escritorio. Entre todos los equipos involucrados en la lucha tanto en la zona alta como en la baja de la tabla de posiciones, el más perjudicado podría ser el Coquimbo Unido de Fernando Díaz, que se salvó en cancha pero podría terminar descendiendo.

Deportes Antofagasta le pidió una última vida al Tribunal de Disciplina de la ANFP y quieren jugar el polémico partido ante Palestino que se suspendió y que terminó con los tres puntos para los árabes por walkover. En caso de que la Segunda Sala revierta la decisión de la Primera Sala y es duelo se dispute y haya empate, los Pumas se salvarán y los Piratas perderán la categoría. Algo que para Nano Díaz es sencillamente imposible.

"Los reglamentos están para cumplirlos"

El director técnico del cuadro aurinegro habló en exclusiva con RedGol tras salvar al elenco de la Cuarta Región de regresar a Primera B tras apenas un año de su vuelta a la máxima división del balompié criollo, y él cree que no hay chance de que el elenco antofagastino logre revertir el veredicto. Y sella la salvación pirata.

"Para mí no hay ninguna opción. Está claro que los reglamentos están para cumplirlos, y cuando hay una decisión de la Primera Sala, unánime por 7-0, no me cabe en la cabeza que pueda existir un criterio dispar, si no sería algo tremendo para el fútbol chileno", lanza de entrada.

Tras eso, el estratega de 60 años reconoce que "yo creo que no hay ninguna opción y me parece que está, por decirlo de alguna manera, decidido que nos mantenemos en Primera y es un fallo que está fundamentalmente claro".

Muchos pensaron que por ser colistas Coquimbo tenía la primera chance para descender, y muy pocos creían en la salvación. Eso sí, sacaron a relucir que fueron el mejor equipo de los tres que pelearon por salvarse y lograron quedarse un año más en la división de honor. Por eso, Nano Díaz muestra su orgullo con sus pupilos.

"La verdad es que fueron momentos complicados por supuesto, pero que en general el plantel respondió en los momentos clave, que era cuando prácticamente no teníamos opciones. Le teníamos que ganar a Cobresal, después a la U, Huachipato y la Unión Española. Y ahora, que teníamos que esperar otros resultados, siento que cada vez se fue jugando mejor", apunta.

Después asegura que fue clave "primero asegurar la parte defensiva del equipo, descontando toda la diferencia de gol que teníamos con Serena, que eran 12 goles y terminamos con mejor diferencia y nos mantuvimos en primera. En los últimos partidos jugamos bastante mejor y con muchas opciones de gol, como el partido de ayer".

"También está el salir de situaciones límite, que habla del caracter de los jugadores y del cuerpo técnico, pero sobre todo una alegría para una ciudad que se lo merece porque es una ciudad muy comprometida con el equipo, con un sentido de pertenencia muy grande y con un carimsa que hace que uno se encariñe rápidamente", agrega.

Y, profe, ¿sigue para el próximo año? "Sí, tengo contrato hasta fines de 2023, y ya estamos conversando para juntarnos y hacer todo lo que corresponda con la programación de los entrenamientos, los jugadores jóvenes, la pretemporada, y de a poco empezaremos a estructurar el plantel del próximo año".

"Como en todo orden de las cosas, especialmente en el fútbol, ahora es fundamental hablar con los jugadores y agradecerles la entrega, tendré que hablar uno a uno para los que posiblemente sigan y los que posiblemente se vayan, eso es la ley del fútbol", concluyó.