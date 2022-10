Deportes Antofagasta está muy complicado. Tras perder 3-0 visitando a Everton por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2022 quedaron penúltimos en la tabla de posiciones y en la jornada 30 se definirá si perderán o no la categoría. Eso sí, Javier Torrente todavía no olvida la derrota por secretaría ante Palestino.

El director técnico de los Pumas habló después de caer ante los Ruleteros y no dejó pasar la oportunidad de repasar al Tribunal de Disciplina de la ANFP por darle la victoria por walkover al Tino Tino tras la tremenda polémica que se vivió en un Estadio Calvo y Bascuñán cerrado con candado hace unas semanas. Y tildó todo como "un capricho" del organismo judicial del fútbol chileno.

"Un capricho del Tribunal"

Después de caer ante Francisco Meneghini y sus pupilos, el técnico argentino de 53 años del elenco nortino sacó la voz y lamentó “regalar un partido de local por un capricho del Tribunal de Disciplina, aparentemente le van a dar los puntos. Si tuviera que decir lo que siento, no sería algo grato para el Tribunal”.

Tras eso, dispara que según él en el ente rector del balompié criollo "no están respetando el trabajo de los equipos, que se preparan para que se gane o se pierda en la cancha, como ahora, que perdimos justamente con Everton. Me entristece mucho esto, la liga no está caminando en buen sentido. Cuando los puntos no se ganan en la cancha no es acertado para ningún torneo del mundo”.

“Tenemos que apelar la decisión del Tribunal, que me parece injusta y en contra de los principios del deporte, donde lo importante es competir. A partir de ahí, trataremos de lograr los tres puntos ante Universidad Católica en la última fecha y deberemos esperar determinaciones”, complementó para cerrar.

Así, ahora solo queda esperar la decisión final de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, encargada de recibir la apelación del cuadro antofagastino, quienes no pudieron jugar la fecha 27 ante Palestino por problemas con dineros adeudados a la municipalidad por conceptos de arriendo de la cancha.