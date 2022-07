Así le queda el tobillo a Maximiliano Falcón tras salir lesionado en Colo Colo y avisa para el Superclásico: “Creo que llego bien”

Maximiliano Falcón subió un golpe de Cris Martínez en el tobillo y tuvo que salir en el partido de Colo Colo ante Huachipato. No obstante, si no se le sigue complicando la dolencia, no será necesario realizarle exámenes al ser sólo la contusión. Todo quedará en compás de espera.