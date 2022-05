Colo Colo recibirá a Fortaleza este miércoles por la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores. El duelo será trascendental para el futuro de los ambos elencos en la competencia: el que gane, asegurará su paso a octavos de final.

Los albos ya vibran esta verdadera final y adelantan que saltarán a la cancha para quedarse con los tres puntos. El elenco popular se encuentra desde ayer en su hotel de concentración y uno que ya no se aguanta las ganas de jugar es Maximiliano Falcón.

"Estoy bien, recuperado. La semana que estuve parado (no jugó ante Coquimbo Unido por problemas médicos) aproveché para trabajar el físico todos los días. Estuve un poco cargado, pero en estos días me he recuperado", comentó el zaguero a TNT Sports.

Falcón aseguró que ante Fortaleza van "con mentalidad ganadora". "La idea es la misma: buscar los tres puntos, como intentamos en Argentina. Hicimos un primer tiempo bastante correcto ante River Plate y en el segundo tiempo se desvirtuó todo", comentó.

Ante Fortaleza, Falcón espera replicar lo hecho en el primer tiempo ante el Millonario, además de lo visto en el triunfo rescatado ante el elenco brasileño en la primera jornada de Copa Libertadores y la victoria obtenida ante Alianza Lima en casa.

"Ante River no fuimos nosotros, caímos mucho físicamente y nos hicieron los goles. Nos debemos quedar con el primer tiempo y con lo que venimos haciendo desde el primer partido en Copa Libertadores", concluyó el Peluca, quien será titular en el encuentro.