Colo Colo deberá jugar sin público contra Fortaleza la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, debido al castigo que la Conmebol le impuso al club por el mal comportamiento de los hinchas en el estadio Monumental ante River Plate.

Un tema que tanto Gustavo Quinteros como Leonardo Gil lamentaron, aunque para la sicóloga deportiva Renata Almada no debería ser un factor que incida en el trámite del partido.

"Los equipos han aprendido a jugar con público o sin público luego de la pandemia, me parece que no es un factor que constituya un gran cambio. No creo que influya que la barra no esté presente", manifestó en una conversación con Redgol donde analizó el asunto mental de los futbolistas.

Sostuvo además Renata que la gente se ha portado tan mal que es peor para el equipo a veces. "Los irresponsables a veces no permiten que los jugadores estén metidos en su tarea. Cuando hay elementos que le quitan esa concentración, como bajar hinchas de las rejas, hay un declive, pierden la atención", dijo.

Agregó que "Fortaleza y Colo Colo se acostumbran a jugar con estadios llenos, pero no es condicionante. Más puede afectar que Fortaleza tiene un solo punto en el Brasileirao, es colista, no viene bien y Vojvoda (el DT) comienza a ser cuestionado. Es una competencia es diferente eso sí, Libertadores es una batalla y hay una inclinación a que los brasileños solucionen mejor las definiciones".

De todas maneras valora que "Colo Colo es valiente, ha gestionado bien el camarín Quinteros. Están más maduros Solari, Falcón. Reúne características que antes no tenían los equipos chilenos, que afrontan una final y dicen eso".

En ese aspecto, cree que el liderazgo del entrenador es clave. "Esa mentalidad de Quinteros que ha inculcado los ha hecho madurar, aprendieron mucho, absorbieron muchas enseñanzas tras pelear el descenso hace poco tiempo, solamente un poco más de un año".

Finalmente cree que "que Colo Colo sea más grande influye y ahora depende del futbolista cuánto peso le da a sentirse responsable de una posible eliminación de Chile, de un país. Hay que disminuir el margen de error. Eso sí Colo Colo, en caso de ser eliminado, ha mostrado asertividad y buen fútbol".