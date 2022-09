Colo Colo sigue firme rumbo al título del Campeonato Nacional 2022 y este jueves 8 de septiembre subió un nuevo peldaño tras pasarle por encima a Unión Española. Los albos no tuvieron piedad y le propinaron un duro 4-0 a los hispanos en el Estadio Monumental, lo que dejó feliz a Gustavo Quinteros.

La fecha 24 estuvo marcada por el regreso en masa de los hinchas a la Ruca, y el Cacique se comportó a la altura entregando un auténtico espectáculo para seguir firmes como el líder exclusivo de la tabla de posiciones. Y eso llevó al director técnico argentino nacionalizado boliviano a elogiar a sus pupilos.

Tras el pitazo final, Quinteros dialogó con TNT Sports y resaltó que "el equipo jugó bien, como venía jugando, pero hoy acertamos, fuimos más precisos e hicimos los goles. El partido anterior pudimos hacer dos o tres y fallamos dentro del área, hoy convertimos".

Inmediatamente después de eso, el adiestrador santafesino de 57 años lamentó la salida de uno de sus jugadores más importantes, aunque resaltó que eso no les afectó de gran manera. "Jugamos bien hasta que nos expulsaron a Gil, ahí retrocedimos mucho, pero igual tuvimos dos o tres más", apuntó.

Con respecto a lo que fueron las pelotas paradas, su talón de Aquiles, Quinteros reveló que "entrenamos bastante el balón detenido. Estos partidos que perdimos por pelotas paradas fue por desatenciones que no van a volver a ocurrir".

Además, el ex DT de Universidad Católica tuvo puros elogios para su máxima estrella: Juan Martín Lucero. "Aporta muchísimo, es un jugador impresionante no sólo cuando el equipo tiene la pelota, cuando no la tiene es el primer defensor, trabaja mucho para el equipo, presiona todo el tiempo y hoy otra vez convirtió. Lo sacamos para cuidarlo y el partido estaba terminado".

Finalmente, Gustavo Quinteros confiesa que "vamos partido a partido, no tratamos de pensar en cómo sale el resto, siempre es bueno que pierdan puntos, pero debemos preocuparnos de nuestro trabajo. Jugamos muy bien y eso da más tranquilidad".

Sobre el multitudinario apoyo de los hinchas en el Monumental, Quinteros concluye agradeciendo que "el ambiente fue fantástico, agradecido de la gente, fue divino, volvieron, jugamos muy bien, hicimos goles, estamos contentísimos".