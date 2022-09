Jorge Valdivia es un nombre que sin dudas es recordado con cariño en Colo Colo, y este jueves el exvolante albo llegó hasta el Estadio Monumental pero no para jugar sino que para comentar el partido ante Unión Española por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2022. Eso sí, para lograrlo tuvo que vivir un incómodo momento.

El Mago, uno de los jugadores -ahora retirado- más destacados de los últimos años del fútbol chileno, llegó hasta el recinto que fue su casa durante varios años, y donde se formó como futbolista, para ser parte de la transmisión de Radio ADN para el choque entre el Cacique y los Hispanos, pero una guardia casi se lo impide.

Así al menos lo confesó el talentoso exmediocampista criollo, quien en un video difundido por la emisora nacional acusó que fue protagonista de un curioso hecho en su ingreso al coloso de Macul, donde una persona que no tenía idea de su existencia casi le niega el ingreso.

"¿Cuál era el nombre? Valentina parece. Casi no me dejan entrar, Valentina no me quería dejar entrar porque decía que era un desconocido", disparó de entrada Valdivia, pero después prefirió dejarlo atrás para centrarse en el partido.

Valdivia, ya con las revoluciones un poco más abajo, prefirió omitir lo sucedido y centrarse en lo que sería la victoria alba, donde se fueron ganando 3-0 al descanso. "Tuve unos incovenientes, pero mejor dejarlo pasar porque estamos viviendo una linda tarde de fútbol", concluyó.

Cabe destacar que, además de ser formado en Colo Colo, Jorge Valdivia la rompió en su época como futbolista con dos procesos de su carrera luciendo la camiseta alba y en el Monumental es adorado por los hinchas. Sin embargo, la guardia aludida no tenía idea de su existencia y vivieron un incómodo momento.