En la previa del Clásico Universitario 195 del fútbol chileno, el Mago Valdivia se refirió a la noticia más llamativa: la exclusión de la Joya de Hijuelas del once titular del Romántico Viajero. Así, dejó claro que no está de acuerdo con la decisión de Diego López y hasta le envió un recado.

Jorge Valdivia no puede creer que Darío Osorio no sea titular en el clásico universitario: "Si Universidad de Chile tiene más tranquilidad es por él"

El fútbol chileno se viste de gala este sábado 27 de agosto para recibir la fecha 23 del Campeonato Nacional 2022, instancia en la que Universidad de Chile y Universidad Católica animarán un nuevo clásico universitario. Eso sí, los azules saltarán a la cancha del Estadio Nacional sin Darío Osorio desde el arranque, algo que no puede creer Jorge Valdivia.

La gran noticia de la antesala del Clásico Universitario 195 del balompié criollo fue la decisión de Diego López de no alinear a la Joya de Hijuelas en su formación titular para recibir a los Cruzados, lo que le ha significado una lluvia de críticas al director técnico uruguayo. Y recientemente se sumó el Mago.

A pesar de estar identificado hasta los huesos con Colo Colo, su actual posición de comentarista deportivo le permite a Valdivia identificar que la no inclusión del formado en el Romántico Viajero para el vital duelo ante la UC es un error, y así lo dejó saber recientemente en ESPN Chile.

“Si la U tuvo una semana un poco más tranquila es por Osorio, porque fue quien hizo el gol en la Copa Chile", comenzó el campeón de la Copa América 2015 con la Roja.

Tras eso, deja en claro que no puede creer que Darío Osorio no esté en el once titular del Chuncho para recibir a la franja en el Nacional. "Ahora que no juegue… yo escuché que dicen que en los segundos tiempos se cae". Pero no quedó ahí, ya que fiel a su estilo le envió un recado al adiestrador charrúa.

"Bueno, Diego López, entonces no lo haga correr tanto, no lo haga correr para atrás, dele la pelota, protéjalo”, concluyó Valdivia.

Así, habrá que esperar a ver si finalmente Diego López mantiene su decisión de dejar a Darío Osorio en la banca para el duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica, o si se deja llevar por la presión y hace un cambio de última hora para dejarlo como titular.