Este domingo, Colo Colo y Universidad de Chile volverán a enfrentarse en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno. El duelo en esta oportunidad se disputará en el Estadio Santa Laura de Independencia y tendrá un condimento especial: la Supercopa de Chile 2025 estará en juego.

Será el segundo clásico en menos de un mes y, en esta ocasión, marcará el debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo. En frente estará Universidad de Chile, que a regañadientes deberá disputar este encuentro antes de concentrarse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En lo que respecta a la Supercopa destaca una gran novedad, la forma en que se definirá al campeón si Colo Colo y la U igualan en los 90 minutos. ¿De qué se trata? Te lo contamos a continuación.

¿Qué pasa si hay empate en la Supercopa 2025?

La principal novedad de esta nueva versión de la Supercopa 2025 es que, si Colo Colo y la Universidad de Chile terminan empatados en los 90 minutos, la definición del trofeo no se realizará de manera directa por penales y en este caso se celebrará un tiempo extra de 30 minutos , dividido en dos mitades de 15.

¿Qué pasa si sigue la igualdad? Si después de los 120 minutos de juego albos y azules siguen empatados en el marcador, recién ahí se jugará la tradicional tanda de penales para definir al supercampeón del fútbol chileno.

Situación que llama profundamente la atención, debido a que hace mucho tiempo que no se ve en el fútbol chileno este tipo de definiciones en ningún tipo de competencia como la propia Supercopa, la Copa Chile o los extintos Playoffs de Primera División.

Si empatan Colo Colo y la U en los 90 minutos, la definición a penales deberá esperar otros 30 minutos de alargue. (Foto: Ramon Monroy/Photosport)

¿Cuándo juegan Colo Colo y U. de Chile por la Supercopa de Chile?