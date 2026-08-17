Más de 32 mil visualizaciones: Amargó a Colo Colo y tuvo romántico premio en el Estadio Monumental

Santiago Toloza sumó sus primeros minutos ante el Cacique y fue determinante en el empate en el Monumental.

O’Higgins se transformó en el invitado de piedra en el Estadio Monumental. El elenco de Lucas Bovaglio rescató un valioso empate en el último suspiro y sembró las dudas en Colo Colo de cara al Superclásico.

Presentación donde destacó Arnaldo Castillo por su certero cabezazo para batir a Gabriel Maureira. Pero también los hinchas alabaron el ingreso de Santiago Toloza, que llegó camuflado al Capo de Provincia pero con un objetivo claro: reemplazar a Francisco González.

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El volante nacido en Talleres de Córdoba necesitó solo una semana para ponerse a punto en el Capo de Provincia y ante los albos ingresó los últimos minutos. Pero de inmediato le cambió la cara al equipo.

“Tenemos un grupo espectacular. En el día a día se nota que los chicos dejan todo. Me sentí bien, desde el lunes entrene con el equipo y me dieron la confianza para jugar”, agradeció Santi tras el pitazo final.

Incluso sacó a relucir su pegada ya que fue determinante para encontrar a Castillo en el área y sentenciar el empate en el Monumental. Aunque reconoció que quedó con un sabor amargo de no poder llevarse los tres puntos.

“Nos vamos con bronca, erramos goles y nos vamos con un gusto amargo. En la última iba solo pero Godoy decidió pegarle al arco. Está perfecto. Son cosas que pasan. Ahora a seguir trabajando”, expresó.

La celebración de Santiago Toloza: Su novia hizo vlog en el Monumental

Pero Santiago Toloza no brilló solo en la cancha del Estadio Monumental. En redes sociales rápidamente se viralizó el vlog de su pareja Carito Muller, quien mostró el lado B del encuentro ante Colo Colo.

La trasandina mostró cómo fue la ida desde Rancagua a Santiago y cómo vivió el empate al último minuto. Incluso compartió como fue el romántico reencuentro tras el pitazo final.

“Estoy chocha. Muy bien amor. Metiste asistencia. Te felicito”, expresó más feliz que nunca Carito en el registro que ya suma más de 32 mil visualizaciones.

En resumen:

O’Higgins igualó 2-2 ante Colo Colo y amargó a los albos en el Estadio Monumental.

Santiago Toloza debutó y fue uno de los jugadores claves en el empate del Capo de Provincia.

El volante además recibió el cariño de su pareja que realizó un vlog de su visita al Monumental y que se volvió viral.