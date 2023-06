Deportes Temuco salió a la búsqueda en el mercado de fichajes. Luego de igualar 1-1 frente a Deportes Santa Cruz, el cuadro albiverde se quedó sin director técnico. Juan José Ribera le puso punto final a su ciclo en el Pije y asumirá en Curicó Unido. Y el presidente del Pije, Marcelo Salas, levantó su teléfono para ofrecerle el cargo a un DT de moda, según supo RedGol.

Se trata de Nicolás Núñez, quien por estos días ajusta su calendario para visitar Europa. El Nico renunció a su cargo en Magallanes al ver que no había respuesta del plantel. Pese a la histórica campaña del entrenador de 39 años que logró ganar el Campeonato Ascenso 2022, la Copa Chile de ese año y la Supercopa del actual dio un paso al costado.

“Tengo un poco de decepción. No es lo que queríamos”, aseguró el Matador sobre el repentino cambio en la dirección técnica propiciado por el adiós del Coto. “No estamos de acuerdo con su salida, pero no podemos retenerlo”, explicó Salas. El timonel ya pensó en el nombre del prometedor estratego, quien en el último tiempo también fue vinculado con la Roja Sub 20.

El reparo del Nico Núñez para darle el sí al Matador Salas asumir como DT de Deportes Temuco

De todas maneras, Nicolás Núñez no parece muy convencido de asumir el desafío. Deportes Temuco está en el 5° puesto de la tabla y por ahora consigue un boleto a la postemporada. Pero el otrora futbolista de la UC y Huachipato siente que ya recorrió aquel camino en su periplo con Magallanes.

Por esa razón, todo apunta a que prefiere esperar por una opción en la máxima categoría del fútbol chileno. Así las cosas, hay indicios de que Marcelo Salas y la gerencia deportiva que lidera Luis Landeros deberá seguir buscando a un entrenador que tome las riendas de la plantilla.