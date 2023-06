Juan José Ribera dejó de ser técnico de Deportes Temuco. Tras el empate con Deportes Santa Cruz en la fecha 15 de la Primera B, el DT nacional confirmó su salida de la banca del Pije y explicó a los medios de comunicación las motivaciones detrás de su partida.

El entrenador afirmó que ya había presentado su renuncia hace unas fechas, la cual no fue aceptada, y que la decisión estaba tomada hace un tiempo. La razón es simple, pero muy dura: le afecta no poder estar acompañado de su familia a sólo meses del fallecimiento de su madre.

“Mi decisión no tiene nada que ver con el club, siempre me dieron las herramientas necesarias como para poder hacer mi trabajo. No tiene nada que ver con los jugadores ni con los funcionarios, siempre se portaron de muy buena forma, yo intenté siempre hacer un trabajo responsable y profesional”, dijo.

“La parte principal es que he vivido tres meses súper complicados en Temuco. Me ha costado vivir en Temuco, literalmente, no por la gente ni por el club: es por el momento que viví, por el fallecimiento de mi madre, porque no he podido tener el luto con el apoyo de mi familia que está en Santiago”, siguió.

“Me he tenido que armar de valor para poder dirigir los últimos partidos, puse mi cargo a disposición después del partido con Deportes Antofagasta, Marcelo Salas (el presidente del club) conversó conmigo, me dijo que lo fuéramos viendo en el camino”, comentó.

“Lo conversé con mi cuerpo técnico, fue como un semana a semana en la cual a mí se me hacía muy difícil y la gente que me conoce sabe que es así. Incluso pensé irme antes, pensé irme cuando falleció mi mamá, fui a dirigir a San Luis, pensando en irme al otro día a la casa y poder estar con mi familia”, continuó.

“Sé y sabía que iba a ser un momento muy difícil y muy complejo. No espero que la gente se ponga en mi lugar, pero al que alguna vez le ha pasado, es complicadísimo poder vivirlo sin un pilar importante como son mis niñas, tengo hijas de 3 años y 6 años y estoy viviendo un doble sufrimiento”, sumó.

“No me estaba haciendo bien y lo conversé con mis hermanas, siento que me estoy enfermando y esa es la realidad, tampoco quiero llegar a eso”, cerró el entrenador.