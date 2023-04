Yerko Urra subió al área rival con muchísima esperanza. Pero no tanta, pues según contó el golero nacido en Mulchén, su intención sólo era molestar a algunos jugadores de San Marcos de Arica. La acción terminó con un festejo desaforado en el estadio Germán Becker, pues en los 90'+8, una palomita del golero le permitió a Deportes Temuco rescatar un empate.

Todo fue muy emotivo para el ex arquero de Huachipato, quien todavía parece no tomarle el peso a su primer gol como futbolista profesional. "Estamos un poco en shock", reveló el guardavalla de 26 años en una conversación con Las Últimas Noticias.

Pero no sólo dijo eso. También destapó un aspecto desconocido en su carrera, pues tiene que ver con sus inicios en las inferiores. "Cuando llegué con 14 años a Huachipato lo hice como delantero. Después me cambiaron. Me formaron como arquero y me costó mucho", aseguró Urra al citado medio.

Yerko Urra: "Juego de atacante con Gazale y salen buenos partidos"

Por cierto, al parecer el nivel de Yerko Urra en el bloque ofensivo es más que aceptable. "Cuando he jugado con amigos, como Cristian Oviedo o Daúd Gazale, lo hago de atacante. Salen buenos partidos y me preguntan por qué no jugué de delantero. Pero ya es tarde", contó el mulchenino, quien vive su segundo ciclo en el Pije.

"Fue un momento único. Mi hijo mayor es chico, aún no entiende mucho, pero estaba contento. Me dijo 'papá, hiciste un gol'. La tabla de la Primera B está muy apretada y los partidos se ganan por detalles", afirmó Urra, quien quiere seguir disfrutando su conquista, pero también sabe que debe cambiar el chip rápidamente.

Por la fecha 10 del Campeonato Ascenso, Deportes Temuco debe visitar a Deportes Antofagasta en el estadio Zorros del Desierto, en Calama. Ese duelo está pactado para el 29 de abril a las 15 horas y podría servirle al equipo de Juan José Ribera para seguir al acecho de la cima.