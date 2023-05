Nicolás Núñez renunció este fin de semana al banco de Magallanes. Tras una campaña histórica en el 2022 e inicios de este 2023, con títulos en la Primera B, Copa Chile y Supercopa, además de sacar pasajes a Copa Sudamericana, el joven DT devolvió a la Academia a un lugar de privilegio en el fútbol chileno.

Sin embargo, en el Campeonato Nacional las cosas no marchan bien y la doble competencia le pasó la cuenta a un plantel veterano y que no cuenta con demasiadas caras nuevas en comparación al año pasado. Es colista del torneo y Núñez prefirió dar un paso al costado.

Pero sus metas profesionales van más allá y decidió partir a Europa para perfeccionarse. Sabe que tras lo hecho en Magallanes ofertas no le van a faltar y por lo mismo se tomará con calma el próximo destino, ya sea en Chile o en el extranjero.

Eso sí, acá en Chile hay alguien que quedó enamorado con su trabajo en Magallanes: Juan Cristóbal Guarello. El periodista, previo al partido de Chile contra Paraguay, en la Fecha FIFA de marzo, dijo que si es que no se veían mejoras en La Roja, veía con buenos ojos el arribo de Nico Núñez al banquillo nacional.

“Me gusta la sintonía que tiene con los jugadores. Hay algo que en el que es consistente, que no necesita teatralizar para hacerse valer. No necesita ser autoritario”, señaló en esa oportunidad Guarello.

Y este lunes, tras saber la renuncia de Núñez, el comunicador respaldó sus dichos en su tradicional editorial en DSports.

“Hace dos meses, Nicolás Núñez era el DT del futuro con ideas claras dirigiendo un equipo humilde y con logros. Hoy está cesante, Magallanes último en la tabla, no logra ganar en el torneo y la copa. A mí me gustaba Núñez para La Roja”, reconoció.

“El problema de Núñez es que tuvo un plantel veterano, no estaba para competir en dos frentes y no se pudo distanciar de sus amigos del equipo. A Núñez le va ir bien y estas heridas lo van ayudar. En algún momento La Roja se le va a cruzar en el camino”, sentenció.

Y para eso, Guarello ya tiene su receta: “Magallanes viene con actividad doble hace mucho rato con muchos partidos con un plantel veterano y eso fue culpabilidad de Núñez y en parte de (Cristian) Ogalde. Ahora, en sus viajes a España ojalá pase por Sevilla y converse con Manuel Pellegrini”.

“Ojalá Pellegrini le diga que no hay que ser nunca amigos de los jugadores, sé que es difícil, él fue muy leal, pero no sirve para ganar, para ganar hay que tomar decisiones dolorosas y algunos de esos jugadores no estaban para Primera”, sentenció.