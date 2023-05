Nicolás Núñez fue cesado de Magallanes debido a la mala campaña en el Campeonato Nacional. A pesar de haber logrado tres títulos con los carabeleros, el presente era muy discreto por lo que la carabela quedó sin su capitán de cara a lo que será la segunda parte de la temporada.

Un asunto que no desmoronó al joven estratega, quien ganó muchas loas por su propuesta de buen fútbol al mando de la Academia por la posesión de la pelota y atacar más que el rival.

"Las despedidas no son tan alegres, me voy con mucha pena. Era muy feliz en el día a día en este club, incluso cuando no se daban los resultados. No hubo un quiebre, solamente hubo frustración. No podíamos revertirlo y como era todo emocional, la solución más rápida era cambiar, sentí esa dinámica el fin de semana", comenzó señalando Núñez en Radio Futuro.

Piensa que "otro puede cambiar este momento emocional" por lo que decidió no seguir, asegurando que "lo que más quiero es que Magallanes se quede en Primera División". Además, cuenta que "la salida de César Cortés nos faltó, se notaba su liderazgo, su experiencia".

Luego señaló que su norte ahora no es agarrar un equipo tan rápido. "Me encantaría hacer algo que no hice cuando me retiré porque fui ayudante y después técnicos, que son ver entrenamientos y charlas en Europa. Es algo a corto plazo, con técnicos que a mí me interesan".

Además confesó que eso "espero hacerlo antes que termine este poco tiempo que queda de las ligas en Europa", aunque entiende que quizás no lo consigue porque quedan pocas semanas para el fin de temporada. “Si no lo haré el segundo semestre", agrega.

En ese aspecto, manifiesta que "quiero retroalimentarme de experiencias, sacar conclusiones de lo mío y escuchar a mucha gente, porque tengo la virtud de ser receptivo, no creo que tengo solo una verdad".

Finalmente, del fútbol chileno indicó que "nos estamos alejando de la esencia de juego", explicándolo en que "se necesita entender el juego, antes se le da más valor a eso y eso se ha perdido, ahora mejoramos en lo físico y nutricional. Hay poco trabajo en lo técnico en las divisiones inferiores".