Nicolás Núñez renunció a la dirección técnica de Magallanes. El Nico dejó su cargo y la dirigencia de los Carabeleros aceptó la determinación. Se fue con un legado imborrable, que contabiliza un Campeonato Ascenso, una Copa Chile y la Supercopa que le ganó por penales a Colo Colo. Casi nada. Un currículum con el que muchos le ven futuro en la Roja.

Pero la incómoda posición del Maga en el Campeonato Nacional 2023, donde va colista, lo hizo poner punto final al proceso. “Rescato y me llevo con mucho valor interno eso de dejar algo en los jugadores. Todos nos valoraban eso de mirar el fútbol de otra perspectiva. El Quili Vilches nos transmitió que le enseñamos cosas que nunca había visto”, contó Núñez en una conversación con RedGol en La Clave.

En esa charla, el emergente entrenador chileno se refirió a una posibilidad que Juan Cristóbal Guarello puso en la mesa. Pero primero, hizo una reflexión de varias cosas que debe tachar en su lista de pendientes. Fue tras una pregunta de Felipe Escobillana.

“¿Cómo te proyectas? ¿Quieres dirigir quizás otro club en primera división? ¿Volver a la B? ¿La selección Sub 20 que hoy no tiene técnico?”, consultó el periodista, quien dejó un abanico de posibiidades para que Nicolás Núñez se explayara. Y así no más lo hizo.

La respuesta fue extensa. “Con mi cuerpo técnico lo hemos conversado. Fueron tres años intensos. No tenía experiencia y fueron fuertes emocionalmente. Por cómo terminamos el año pasado y empezamos este tuvimos emociones distintas, pero las vivimos muy fuertemente. A tope, como también trato de ser. Me involucro muchísimo en los proyectos que he tenido, como jugador y técnico. Es un tiempo importante para sacar conclusiones y prepararnos”, relató el Nico, quien fue parte del plantel de Huachipato ganador del Torneo de Clausura 2012.

¡Nicolás Núñez conversó con RedGol en La Clave!

“A medida que han pasado las horas, pienso que tengo que cumplir algo que no hice porque me retiré y fui asistente rápido. Quiero hablar con técnicos, mirar entrenamientos, capacitarme y tener esas conversaciones. Aparte de lo teórico, escuchar a maestros del fútbol, orientados también con la propuesta que me gusta. Es lo primero que tengo en mente. Trataré de proyectarlo para ver si puedo cumplirlo pronto o en el segundo semestre”, contó también Nicolás Núñez.

Nicolás Núñez: “En dos años viví lo que pensé que viviría en 10”

El entrenador que el 12 de septiembre cumplirá 39 años tuvo más palabras. “Eso de proyectar mucho siendo DT es difícil. A veces llegan oportunidades y a veces no. A mí me llegó inesperadamente, pensaba en la vuelta larga: hacer divisiones inferiores. Las oportunidades llegaron, no me arrepiento de nada. En un año o dos viví lo que pensé que viviría en 10”, repasó Nicolás Núñez.

“Me someto a la dinámica del técnico, que puede ser de un día para otro. Ahora quiero sacar mucho aprendizaje, prepararme muy bien. Esto requiere perfeccionamiento teórico, que encuentro que es una parte importante. Y también desde los entrenamientos y vivencias, que considero muchísimo de técnicos que tienen muchos años recorridos en esto”, aseveró Núñez, quien se formó como jugador en la UC.

Nicolás Núñez: “Una selección sería un proyecto maravilloso”

Y ante una pregunta de Rodrigo Herrera, sí admitió que le pica el bichito de dirigir a la Roja Sub 20, sin técnico desde el fracaso de Patricio Ormazábal en el Sudamericano de la categoría. “Me han preguntado harto eso”, afirmó Nico Núñez.

“Me gusta mucho convencer y seducir al jugador. Y eso creo que tiene harto de la parte formativa. Me gusta muchísimo. Una selección sería maravilloso como proyecto. Me gustaría hacerlo bien, seriamente. Son desafíos importantísimos, nunca me cerraría a una selección. Me gusta eso de poder transmitir por qué se hacen las cosas”, sentenció. ¿Tendrá una chance? El tiempo dirá…