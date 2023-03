El Sudamericano Sub 20 de Colombia en 2023 fue un fracaso para la selección chilena que, dirigida por Patricio Ormazábal, ni siquiera pudo ganarse un lugar en el hexagonal final. Los pasajes al Mundial fueron un premio que estuvo muy lejos del equipo, que no cumplió con el objetivo mínimo.

Por esa razón, la Federación de Fútbol de Chile decidió cesar de su cargo al Pato y a su staff técnico. Y a día de hoy, 31 de marzo, todavía hay algunos defensores del proceso que llevó a cabo el ex futbolista de Universidad Católica, Universidad de Chile y San Lorenzo de Almagro en Argentina.

Uno de ellos fue Dante Poli, gran amigo de Ormazábal. Es más, hace algunos días el Beto Acosta compartió una imagen donde se ve al ex defensor junto al DT curicano, además de Sebastián Rozental y Nelson Parraguez, el gerente del fútbol formativo que tiene la UC.

El pelilargo comentarista no se guardó nada. "En algún momento lo dije visualizando lo que podía hacer esta selección, que venía precedida de buenos resultados, sobre todo los amistosos con Brasil y un par de giras por ahí en que a lo bien que estaba jugando en lo colectivo en general y si le integras a Osorio y Assadi se potencia aún más y podría haber sido definitivamente otro el logro que hubiesen conseguido allá, pero fue lo contrario", dijo en el programa ESPN F90 Chile.

Dante Poli: "Osorio y Assadi quedaron al debe, despotenciaron a la selección"

El ex zaguero de la UC, quien fue invitado al Manchester United en un episodio que Alexis Sánchez recordó en una entrevista exclusiva al periodista Gustavo Huerta de TVN, siguió adelante con su crítica para los dos jóvenes más prometedores que tiene el Romántico Viajero.

"Creo que la Sub 20 no los despotenció a ellos para su vuelta, ellos despotenciaron a la Sub 20. Me parece que dentro de este análisis más profundo de lo que pasa con ellos es el pecado más grande. Ellos son grandes responsables que a la Sub 20 no le haya ido mejor y son responsables de no estar jugando por haber bajado su rendimiento, por algo no están jugando bien en Universidad de Chile", apuntó el otrora marcador de Nueva Chicago de Argentina, al rescate de un cuestionado amigo...