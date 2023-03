Si la entrevista que le concedió Alexis Sánchez a Gustavo Huerta en TVN lo dejó con gusto a poco, hay buenas noticias. Esta noche, 24 Horas transmitirá la segunda parte del encuentro con el delantero del Marsella, y durante el fin de semana se espera la edición completa. "Dura como una hora", adelanta Huerta en diálogo con Redgol.

La nota se grabó en la hacienda que tiene Alexis en Huelquén, al sur de Santiago, un espacio en el que está desarrollando su viña, pero que también tendrá un objetivo solidario. "Él creó una fundación hace poco, que tiene que ver con la viña, donde produce vino, que comercializa, pero también paltas, limones, almendras, aceitunas, que son para regalárselas a la gente. Quiere llevar gente a su campo, llevar a niños, a fundaciones y a adultos mayores", comenta el comunicador.

Y obviamente hubo espacio para anécdotas y el periodista se queda con la que contó el crack de la selección chilena sobre su paso por el Inter de Milán y específicamente del técnico Antonio Conte. "Es una muy buena enseñanza para el futbolista. Él cuenta que un día no aguantó más, porque Conte no lo consideraba en un entrenamiento, y se agarró con él delante de todos", adelanta.

"Obviamente Conte lo mandó a la cresta. Ambos se mandaron a la cresta y Alexis se fue. Y después dice que reflexionó sobre ese momento y se dio cuenta de que no, que el error no era de Conte. Que Conte era el jefe, el entrenador, y que tomaba decisiones por el bien del equipo. Que él estaba mal. Entonces dijo: 'yo estoy mal y yo soy el que tiene que cambiar'", apunta.

Huerta recuerda casi cada palabra de Alexis "'Así que di vuelta la página', dijo. 'Y al otro día lo primero que hice en el entrenamiento fue hablar con él, ofrecerle disculpas y pedirle que me dejara jugar quince minutos y que en quince minutos le iba a demostrar que me podía considerar. Ahí cuenta cómo se dio eso, pero más allá de la broma es una enseñanza y habla muy bien de él también, al decir 'yo soy el que está equivocado y no el entrenador'", sentencia.

Tras bambalinas hubo otro episodio, que manifiesta la disposición que tuvo Alexis. "Él nos contactó para la entrevista", asegura el comunicador, que se vio en dificultades antes de la grabación. "Había que ir al baño. Y es un lugar bien amplio y grande, pero no había baño en ese mirador en el que montamos esa especie de living para la entrevista", explica.

"Entonces para ir a la casa había que ir en buggie. (Alexis) me dice 'subámonos al buggie... no, manéjalo tú'. Y yo le digo: '¡Cómo lo voy a manejar, que si choco y le pasa algo a Alexis Sánchez, imagínate, jajajá!', recuerda Huerta.

"Después me dijo '¿te gustan los caballos?'... 'sí, me encantan; vamos a verlos primero'. Y todo porque el camarógrafo quería ir al baño. Creo que Alexis estaba así porque estaba dispuesto y quería la entrevista, creo que ahí también hay una mejor disposición para acceder a las preguntas y para una conversación. La idea era que se sintiera lo más tranquilo posible", completa.