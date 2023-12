Magallanes vs Coquimbo: Cuándo juegan, horario y dónde ver la definición por el descenso

Magallanes protagonizará uno de los partidos más tensos de la temporada 2023. En la fecha final del Campeonato Nacional, el Manojito de Claveles enfrenta a Coquimbo Unido con la obligación de ganar. Solo el triunfo les permite soñar con la permanencia.

El año 2023 no pudo ser más extraño. La Academia comenzó jugando Copa Libertadores y ganando la Supercopa, pero en el torneo local no encontraron nunca los buenos resultados y desde temprano sufrieron con el descenso. En la última jornada no dependen de sí mismos para salvar la categoría. Coquimbo Unido podría ser el verdugo que mande a la segunda categoría a Magallanes.

¿Cuándo juega Magallanes vs Coquimbo Unido?

El duelo se juega este sábado 9 de diciembre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo.

¿En qué canal ver en vivo por TV el Campeonato Nacional?

Este partido será transmitido en TV por las señales de CNN Chile, en los siguientes canales según tu cableoperador:

CNN Chile:

Movistar: 424 (SD)/ 817 (HD)

VTR: 15 (SD) / 715 (HD)

CLARO: 37

DTV: 707 (SD) / 1154 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la 30° fecha?

Este duelo del Campeonato Nacional podrás verlo a través de Estadio TNT Sports.

Atentos a lo que haga Copiapó

Magallanes tiene una compleja misión en la 30° fecha, no solo porque debe conseguir un triunfo ante un buen equipo, sino que además dependen de lo que haga Deportes Copiapó. La tabla de posiciones marca que la Academia está en el 15° lugar con 29 puntos, mientras el León de Atacama se está salvando en la 14° posición con 31 unidades. De esta manera, a los dirigidos por Mario Salas solo les sirve el triunfo para aspirar a permanecer en Primera División.

En simultáneo al duelo del Manojito de Claveles, Copiapó enfrentará a Everton en condición de local. Los pupilos de Ivo Basay se quedarán en la máxima categoría con un triunfo. En caso de que Magallanes gane y el León de Atacama empate, quedarían ambos equipos igualados en puntaje. Si se da este escenario, el criterio de desempate es la diferencia de gol, la cual favorece a la Academia.

Además de la motivación obvia de querer seguir en Primera División, Magallanes tiene un incentivo muy especial. La Academia está en la final de Copa Chile, donde enfrentará a Colo Colo el próximo 13 de diciembre. Si logran mantener la categoría, clasificarán de manera automática a la Copa Libertadores porque los Albos ya están en el torneo. Si bajan, la normativa no permite que un cuadro de la B vaya a una competición internacional.

Mientras todo lo anterior pasa en Magallanes, Coquimbo Unido ya está clasificado a la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Fernando Díaz han realizado una positiva campaña y quieren terminar de la mejor manera posible. Están en el 6° lugar con 44 puntos.